این آخر هفته قرار است به معرفی فیلم The Marvels، فیلم Leave the World Behind و فیلم The Hunger Games: The Ballad of Songbirds & Snakes بپردازیم. دنیای سینمایی مارول از جمله فرنچایزهای بسیار بزرگ حال حاضر دنیای سینما به شمار می‌رود که بیش از ۳۰ فیلم و چندین سریال در آن ساخته شده‌اند. با […]

آخر هفته چه فیلم و سریالی ببینیم؟ از The Marvels تا The Hunger Games علی محمدپناه ۲۳ آذر ۱۴۰۲ - 10:00