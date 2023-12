DLC بازی God of War Ragnarok با نام Valhalla اکنون در دسترس است. اگر به دنبال اسرار و ایستر اگ‌های آن هستید، این مطلب را بخوانید.

God of War Ragnarok: Valhalla به عنوان پایانی برای وقایع God of War Ragnarok عمل می‌کند و کریتوس (Kratos) را در یک سفر عمیقاً شخصی و تأمل برانگیز دنبال کرده که پر از اسرار و ایستر اگ برای طرفداران است. ناگفته نماند که اگر می‌خواهید از اسپویل اجتناب کنید، اکنون زمان آن است که از مطالعه دست بکشید.

اسرار و ایستر اگ‌های God of War Ragnarok: Valhalla

یک بدهی قدیمی

در God of War III، لحظاتی قبل از بریده شدن سرش توسط کریتوس، خدای خورشید، هلیوس (Helios)، اشاره می‌کند از زمانی که او را از دست اطلس (Atlas) نجات داده، به کریتوس بدهکار است. در God of War Ragnarok: Valhalla، کریتوس با سر هلیوس روبه‌رو می‌شود که به او بدهی و همچنین سرنوشت خود را یادآوری می‌کند. کریتوس در ادامه دلیل جداسازی سر هلیوس در God of War III را به میمیر (Mimir) توضیح می‌دهد.

کریتوس می‌گوید که برای انتقام گرفتن از خدایان به قدرت هلیوس نیاز داشت. او همچنین اظهار کرد که چاره‌ای جز بریدن سر هلیوس نداشته است. هلیوس در پاسخ گفت که کریتوس مجبور نبود سرش را از بدنش جدا کند، این کاملاً یک گزینه اختیاری بود و کریتوس با کشتن او، یونان را از خورشید محروم کرده، زمین در سردی و تاریکی همیشگی فرو رفته، محصولات دیگر رشد نخواهند کرد و قحطی در سراسر زمین فرود آمده است.

شمشیر Olympus

شمشیر Olympus در عناوین God of War: Ghost of Sparta ،God of War II و God of War III حضور داشت. این سلاح قدرتمند که توسط زئوس (Zeus) در پایان جنگ بزرگ ساخته شد، برای تبعید تایتان‌ها (Titans) به تارتاروس (Tartarus) در نظر گرفته شده بود و به یک درگیری وحشیانه‌ پایان داد. شمشیر افسانه‌ای مورد بحث ما در طول داستان God of War Ragnarok: Valhalla بازگشت پیروزمندانه‌ای دارد و انیمیشن‌های مبارزاتی خود را از بازی‌های قبلی حفظ می‌کند.

کریتوس با نسخه جوان‌تر خود روبه‌رو می‌شود

کریتوس با ورژن جوان‌تر خود روبه‌رو می‌شود. او اشاره می‌کند که به یاد می‌آورد گرفتن تاج و تخت چه احساسی داشت و تمام معنای آن و همه کارهایی که برای رسیدن به این جایگاه انجام داده است را شرح می‌دهد. کریتوس ادعا می‌کند که او (نسخه جوان) خدای جنگ نیست، بلکه خدای درد، رنج و ویرانی است. او به خود کوچکترش می‌گوید که هرگز گناهان او را نخواهد بخشید، اما حالا دیگر خدای امید است.

ارجاعات دیگر شامل اضافه شدن تم اصلی از God of War و همچنین دشمنان موجود در بازی‌های قبلی از جمله Cyclops می‌شوند.

God of War Ragnarok: Valhalla در تاریخ ۱۲ دسامبر ۲۰۲۳ (۲۱ آذر ۱۴۰۲) برای کنسول‌های PS4 و PS5 منتشر شد.

