عنوان اکشن ماجراجویی جهان باز Hogwarts Legacy می‌تواند به سلطه‌ی ۱۵ ساله‌ی Call of Duty و Rockstar Games در نمودارهای فروش آمریکا برای بخش پرفروش‌ترین بازی خاتمه دهد.

امسال برای اولین طی ۱۵ سال گذشته، عنوانی که توسط راکستار گیمز (Rockstar Games) یا اکتیویژن (Activision) ساخته شده است، نمی‌تواند به عنوان پرفروش‌ترین بازی سال در آمریکا شود و در عوض Hogwarts Legacy می‌تواند پرفروش‌ترین بازی سال ۲۰۲۳ در کشور مذکور باشد.

طبق گزارش مت پیسکاتلا (Mat Piscatella)، تحلیلگر Circana، بازی Hogwarts Legacy همچنان در صدر جدول پرفروش‌ترین عناوین در آمریکا قرار دارد و Call Of Duty: Modern Warfare 3 رتبه‌ی دوم را از آن خود کرده است. فروش جدیدترین بازی سری Call of Duty در هفته‌های ابتدایی از فروش Legend of Zelda: Tears of the Kingdom در آمریکا و همچنین Marvel’s Spider-Man 2، Madden NFL 24 و Diablo 4 پیشی گرفته است.

Call of Duty معمولاً در طی سال‌های اخیر پرفروش‌ترین بازی سال ایالات متحده بوده است. اگر Hogwarts Legacy همچنان صدر جدول را حفظ کند، این اولین بازی غیر از سری Call of Duty یا بازی‌های راکستار در ۱۵ سال گذشته خواهد بود که از زمان Wii Play در سال ۲۰۰۸ در رتبه اول جدول فروش ایالات متحده قرار می‌گیرد.

شرکت برادران وارنر در بهار امسال اعلام کرد که فروش بازی Hogwarts Legacy از ۱۵ میلیون نسخه عبور کرده و بیش از یک میلیارد دلار درآمدزایی کرده است.

طبق گزارش Circana، بازی Modern Warfare 3 پرفروش‌ترین بازی ماه نوامبر در آمریکا بود و این برای پنجمین سال متوالی است که یک بازی Call of Duty در ماه مذکور، صدر جدول را از آن خود می‌کند. در سال ۲۰۱۸، بازی Red Dead Redemption 2 پرفروش‌ترین بازی آمریکا در ماه نوامبر شد. بازی Hogwarts Legacy نیز به دلیل عرضه‌ی نسخه‌ی نینتندو سوییچ، در رتبه‌ی سوم پرفروش‌ترین‌ عناوین نوامبر ۲۰۲۳ آمریکا قرار گرفت.

همچنین بر اساس این گزارش، Modern Warfare 3 در ماه نوامبر از نظر کاربران فعال ماهانه در هر دو کنسول پلی‌ استیشن ۵ و ایکس باکس سری ایکس/اس، پس از بازی Fortnite در رتبه‌ی دوم قرار گرفت. همچنین در استیم، بازی بقامحور Lethal Company در ماه نوامبر، پس از Counter-Strike 2 رده‌ی دوم کاربران فعال ماهانه را از آن خود کرد.

منبع: Videogameschronicle