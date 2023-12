همکاری هیدئو کوجیما با A24 برای ساخت فیلم Death Stranding

کمپانی A24 که طی سال‌های اخیر دست به تولید آثار متنوع و موفقی زده، در ساخت فیلم Death Stranding با هیدئو کوجیما همکاری خواهد کرد.

هیدئو کوجیما، مرد دوست داشتنی صنعت بازی‌های ویدیویی پس از جدایی از کمپانی کونامی در همکاری با سونی در سال ۲۰۱۹ میلادی دست به ساخت عنوانی منحصر به فرد تحت عنوان Death Stranding (دث استرندینگ) زد که با کسب متای ۸۲ طرفدارانش خاص خودش را پیدا کرده است. بازیساز صاحب سبکی که امروزه نه تنها مشغول ساخت دنباله این عنوان برای پلتفرم PS5 می‌باشد، بلکه اثری ترسناک به نام OD را نیز برای پلتفرم‌های Xbox در دست توسعه قرار داده است.

او که علاقه شدیدی به حوزه سینما و فیلم دارد و بارها خواستار حضور در این مدیوم بوده است، مدتی پیش خبر از ساخت لایو اکشن Death Stranding داده بود. اثری که امروز طبق ارائه گزارشی رسمی کمپانی تهیه‌کننده خود را پیدا کرده است. A24 که طی سال‌های اخیر تولیدات موفق و ارزشمندی نظیر Everything Everywhere All at Once و The Whale را در هالیوود به اکران درآورده، در تولید این اقتباس سینمایی با هیدئو کوجیما همکاری خواهد داشت.

آن‌ها این گزارش خبری را در طی فروشگاه خود و با انتشار پستی حول محور پیراهنی با لوگوی Death Stranding به صورت رسمی اعلام کرده‌اند.

ما با کوجیما پروداکشن وارد همکاری شده‌ایم تا لایو اکشنی سینمایی از بازی ویدیویی Death Stranding را تولید نماییم.

علی‌رغم این که هیدئو کویجما نظات کاملی بر تولید اقتباس سینمایی Death Stranding خواهد داشت اما کارگردانی آن بر عهده شخص دیگری خواهد بود. باید دید که آیا شاهد حضور صداپیشگانی نظیر نورمن ریدس، مارگارت کوالی، لئا سیدو و مدس میکلسن در این لایو اکشن خواهیم بود یا خیر!

منبع: Gamingbolt