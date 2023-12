رسمی: The Last of Us Online لغو شد

استودیوی ناتی داگ (Naughty Dog) رسماً در وبسایت خود اعلام کرد که پروسۀ ساخت بازی The Last of Us Online متوقف شده است.

ناتی داگ بیانیۀ زیر را حول این موضوع به اشتراک گذاشت:

ما متوجه هستیم که بسیاری از شما منتظر اخباری حول The Last of Us Online بودید. گفتن این موضوع راحت نیست: ما این تصمیم بسیار سخت را گرفتیم تا پروسۀ ساخت بازی مذکور را متوقف کنیم.

ما می‌دانیم که این خبر برای بسیاری از شما ناراحت‌کننده است، مخصوصاً جامعۀ پلیرهای The Last of Us Factions، که برای مدت زمانی طولانی، بخش چندنفره را دنبال کرده‌اند. ما نیز در استودیو به شدت پیرامون این موضوع ناراحتیم. در این پست، قصد داریم پس‌زمینۀ چرایی لغو پروژه را توضیح دهیم.

تیم بخش چندنفرۀ ما از زمان توسعۀ The Last of Us Part II، در فاز پیش‌تولید این پروژه قرار داشت و تلاش می‌کرد یک اثر منحصر به فرد و پر از پتانسیل را خلق کند. با تاکید و تسلط بر ایده‌ها حول The Last of Us Online، چشم‌انداز تیم سازنده روشن شد، گیم‌پلی به شکلی راضی‌کننده و پولیش شده در آمد و ما نسبت به مسیری که پیش گرفت، بسیار هیجان‌زده بودیم.

در مسیر وارد شدن به «تولید کامل»، هدف عظیم و جاه‌طلبانه‌ای که ترسیم کرده بودیم روشن‎تر شد. برای عرضه و پشتیبانی از The Last of Us Online، ما می‌بایست تمام منابع و امکانات استودیو را برای سال‌ها روی آن بگذاریم، حتی پس از لانچ و این باعث می‌شد تولید بازی‌های تک‌نفرۀ آیندۀ ما تحت‌تاثیر شدیدی قرار بگیرد. بنابراین، ما دو مسیر پیش‌روی خود داشتیم: به یک استودیوی سرویس‌محور محض تبدیل شویم، یا استودیویی باشیم که همچنان روی عناوین داستان‌محور تک‌نفره تمرکز دارد؛ مسیری که ناتی داگ و ریشه‌های آن را تعریف می‌کند.

ما به شکل ویژه‌ای از تمامی توسعه‌دهندگان خود که روی پروژه کار کردند تشکر می‌کنیم. چیزهایی که از این پروژه یاد گرفتیم و هزینه‌ای که برای تکنولوژی‌های مربوط به آن شد، به پروژه‌های دیگر راه پیدا خواهند کرد و برای مسیری که در آینده پیش خواهیم گرفت، مفید خواهند بود.

ما اینجا در ناتی داگ، بیش از یک بازی جاه‌طلبانه و «جدید» تک‌نفره در دست ساخت داریم که بی‌صبرانه منتظریم تا با شما آن‌ها را به اشتراک بگذاریم.