مراسم The Game Awards 2023 با ثبت ۱۱۸ میلیون پخش زنده رکورد تعداد بیننده را شکست

به گفته‌ی تهیه‌کنندگان مراسم The Game Awards، رویداد امسال رکورد جدیدی را در زمینه‌ی پخش زنده ثبت کرده است.

طبق گزارش منتشر شده، مراسم The Game Awards امسال ۱۱۸ میلیون پخش زنده جهانی را به ثبت رساند که در مقایسه با رویداد سال گذشته ۱۵ درصد افزایش داشته است. رویداد امسال در تئاتر پیکاک شهر لس آنجلس برگزار و در بیش از ۳۰ پلتفرم از جمله YouTube، Twitch، Facebook، TikTok Live، X، استیم، وی چت، Bilibili، Huya، DouYu، Xiaohongshu و Instagram Live پخش شد.

علاوه بر این، بیش از ۱۷۰۰۰ سازنده محتوا و اینفلوئنسرهای آنلاین به طور مشترک این رویداد را برای طرفداران خود پخش کردند. این در حالی است که اولین مراسم Game Awards که در سال ۲۰۱۴ برگزار شد، رکورد ۱.۹ میلیون پخش زنده را به خود اختصاص داد.

در یوتیوب، فید ۴K مراسم امسال شاهد جهش ۵۳ درصدی در اوج نسبت به سال گذشته بود و به بیش از ۹۰۰۰۰۰ پخش زنده همزمان رسید. به طور کلی در یوتیوب، (شامل ۴۰۰۰ پخش مشترک)، آمار بینندگان این مراسم ۳۵٪ افزایش یافت و به بیش از ۱.۷ میلیون پخش همزمان رسید. در توییچ، پخش همزمان ۲۴ درصد نسبت به سال گذشته افزایش داشت و بیش از ۱۳۶۸۰ سازنده نمایش را به صورت استریم مشترک پخش کردند. آمار اوج مخاطب همزمان در توییچ به ۱.۹۴ میلیون نفر رسید و کل زمان تماشای زنده‌ی مراسم امسال ۱۰ درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است.

بازی Baldur’s Gate 3 به عنوان بهترین بازی سال در The Game Awards 2013 انتخاب شد و در ۶ بخش از جمله بهترین عنوان سال جایزه دریافت کرد. عنوان Alan Wake 2 نیز سه جایزه از جمله بهترین کارگردانی بازی، بهترین روایت و بهترین کارگردانی هنری را به خود اختصاص داد.

در مراسم امسال از بازی‌های جدیدی از جمله Marvel’s Blade، Exodus، No Rest for the Wicked، Monster Hunter Wilds، OD و… رونمایی شد و همچنین سگا از قصد خود برای احیای تعدادی از فرنچایزهای قدیمی و محبوب این شرکت خبر داد.

منبع: Variety