بازی GTA: The Trilogy – The Definitive Edition هم‌اکنون بر روی پلتفرم‌های موبایل در دسترس است و اگر در مورد نسخه‎‌ای که می‌خواهید انتخاب کنید شک دارید، ادامه این مطلب را بخوانید. همانطور که در ویدیوی زیر مشاهده می‌کنید، مقایسه‌ نسخه موبایل و رایانه شخصی Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition نشان […]

مقایسه GTA: The Trilogy Definitive Edition روی موبایل و PC؛ کدام پلتفرم بهتر است؟ علیرضا محمدی ۲۴ آذر ۱۴۰۲ - 21:07