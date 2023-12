ظاهراً تصویری از منوی اصلی The Last of Us Online فاش شده است

تصویری که ظاهراً منوی اصلی عنوان لغو شده‌ی The Last of Us Online را نشان می‌دهد، اخیراً در فضای مجازی منتشر شده است.

پس از آن که استودیوی ناتی داگ (Naughty Dog) روز گذشته به صورت رسمی از لغو توسعه‌ی بازی The Last of Us Online خبر داد، داسک گالم (Dusk Golem)، یکی از منابع فاش کننده صنعت بازی، تصویری از این عنوان را فاش کرده است. این تصویر ابتدا در انجمن ResetEra پست شده بود و اکنون در شبکه‌های اجتماعی در حال انتشار است.

تصویر لو رفته از بازی کنسل شده The Last of Us Online

ناتی داگ در سپتامبر سال ۲۰۱۹ اعلام کرد که بازی The Last of Us Part 2 طبق برنامه‌ریزی اولیه شامل بخش چندنفره نخواهد بود، زیرا این استودیو می‌خواست از همه منابع استفاده کند تا این اثر به بزرگترین بازی آن‌ها تبدیل شود. با این حال، استودیوی مذکور در بیانیه‌ی بعدی خود اعلام کرد که پس از اتمام کارش بر روی نسخه‌ی دوم، بازی چند نفره‌ی The Last of Us را منتشر خواهد کرد.

اولین طرح مفهومی بازی The Last of Us Online در ژوئن سال گذشته‌ی میلادی منتشر شد، زمانی که نیل دراکمن (Neil Druckmann) اظهار داشت که این بازی داستان خاص خود را دارد و شامل یک گروه کاملاً جدید از شخصیت‌ها خواهد بود و به بزرگی هر یک از عناوین تک‌نفره‌ی استودیوی ناتی داگ است. دومین کانسپت آرت این بازی در ژانویه ۲۰۲۳ منتشر شد.

ناتی داگ در توضیح تصمیم خود برای لغو این عنوان سرویس محور اعلام کرد که آن‌ها برای پیشبرد آن باید تمام منابع خود را به حمایت از محتوای پس از عرضه اختصاص دهند؛ به این معنی که این سازنده باید از ساختن تجربیات تک‌نفره‌ای که به آن مشهور است، صرف نظر می‌کرد.

منبع: Videogameschronicle