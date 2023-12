گزارش: حجم دانلود و تاریخ پری لود The Last of Us Part 2 Remastered مشخص شد

افرادی که بازی The Last of Us Part 2 Remastered را پیش‌خرید کرده‌اند، می‌توانند از تاریخ ۱۲ ژانویه (۲۲ دی) پری لود آن را دریافت کنند. همچنین گزارش شده که حجم دانلود بازی ۷۶.۱۶۴ گیگابایت خواهد بود که نزدیک به نسخه‌ی اصلی است.

بازی The Last of Us Remastered در تاریخ ۱۹ ژانویه ۲۰۲۴ (۲۹ دی ۱۴۰۲) با قیمت ۵۰ دلار برای PS5 عرضه خواهد شد. اگر بازی اصلی را در اختیار دارید، می‌توانید با پرداخت ۱۰ دلار آن را به نسخه‌ی ریمستر ارتقا دهید، اما حجم دانلود آن در مقایسه با نسخه اصلی چگونه است؟

طبق پست اخیر منتشر شده در توییتر PlaystationSize، حجم دانلود این ریمستر ۷۶.۱۶۴ گیگابایت خواهد بود که شماره نسخه آن ۱.۰۰۰.۰۲۰ است. اگرچه حجم ریمستر مذکور نسبت به نسخه‌ی اصلی بر روی PS4 که ۷۸.۳ گیگابایت بود، کمتر به نظر می‌رسد، اما ممکن است برای دانلود آن به ۱۰۰ گیگابایت فضای خالی نیاز نداشته باشید. طبق گزارش‌‌ها، پری لود این بازی از تاریخ ۲۲ دی (۱۲ ژانویه) آغاز می‌شود. البته این مورد تنها برای افرادی است که بازی را پیش‌خرید کرده‌اند.

بازی The Last of Us Part 2 Remastered شامل جلوه‌های بصری بهبود یافته، دو حالت گرافیکی و سه مرحله جدید است که به بازی نهایی راه نیافتند. همچنین در این ریمستر حالت یک جدید بقای Rougelike به نام No Return، با ۱۰ شخصیت قابل بازی که هر کدام دارای توانایی‌های منحصر به فرد هستند، قرار داده شده است.