در The Last of Us Part 2 Remastered با نام خانوادگی Ellie آشنا خواهیم شد

گفته می‌شود در بازی The Last of Us Part 2 Remastered نام خانوادگی الی (Ellie) را خواهیم دید.

The Last of Us زمانی که برای اولین بار عرضه شد محبوبیت زیادی پیدا کرد، بنابراین دیدن دنباله آن تکان‌دهنده نبود. با این حال، برخی طرفداران کمی متعجب بودند که چرا The Last of Us Part 2 Remastered در حال حاضر روانه بازار می‌شود؛ آیا واقعاً به وجود آن نیاز است؟

علی‌رغم انتشار چند سال قبل، احتمالاً تعداد کمی از نسخه ریمستر شده به فروش خواهد رفت. طرفدارانی که می‌خواهند دوباره این بازی را تجربه کنند، ممکن است از دیدن نام خانوادگی الی شگفت‌زده شوند. این یک افشاگری عظیم نیست، زیرا که چندین مورد در گذشته وجود داشته و نشان داده که نام خانوادگی الی، ویلیامز (Williams) است.

به لطف گزارشی از Gamerant، متوجه می‌شویم که برای اولین‌بار در این فرنچایز، نام خانوادگی الی مستیقماً در معرض دید مخاطبان قرار داده می‌شود. در گذشته، نام الی را در دفترچه راهنمای PS3 دیده بودیم که با انتشار بازی توسط ژاپنی‌ها همراه بود. همچنین اشاره‌ای نیز از سوی نیل دراکمن (Neil Druckmann) مطرح شد و نشان می‌داد که نام خانوادگی الی، ویلیامز است.

The Last of Us Part 2 Remastered با چندین ویژگی اضافی نسبت به بازی پایه ارائه می‌شود و ممکن است بازیکنان را متقاعد کند که اگر قبلاً بازی را گذرانده‌اند، این نسخه را نیز خریداری کنند. خارج از برخی ارتقاهای بصری و عملکردهای بهبود یافته، مجموعه جدیدی از مراحل وجود دارد که بازیکنان می‌توانند از آن‌ها عبور کنند.

مراحل فوق‌الذکر سکانس‌های قابل بازی‌ای هستند که از محصول اولیه حذف شده بودند. متأسفانه، به نظر نمی‌رسد که این مراحل به طور کامل توسعه یافته باشند، اما به شما کمک می‌کنند تا اطلاعات بیشتری را از جهان بازی کسب کنید. علاوه بر این، تفسیر توسعه‌دهنده برای کمک به پر کردن برخی از خلاءها نیز وجود خواهد داشت.

فراتر از موارد بالا، یک حالت جدید برای بازیکنان در نظر گرفته شده تا مهارت‌های خود را آزمایش کنند. No Return یک حالت روگ‌لایک و بقامحور است که در آن، بازیکنان باید در سطوح مختلف مبارزه کنند. هر اجرا با مجموعه‌ای از اتفاقات همراه خواهد بود که ممکن است چالشی جدی را برای شما ایجاد کنند.

حتی برخی از شخصیت‌های قابل بازی اضافی نیز وجود دارند که هر کدام ویژگی‌های خاص خود را خواهند داشت. این مسئله باید به سبک بازی دلخواه شما کمک کند یا شاید بسته به چالشی که برای اجرای بعدی ارائه می‌شود، کمی مزیت دریافت کنید. در حال حاضر، عنوان The Last of Us Part 2 Remastered در تاریخ ۱۹ ژانویه ۲۰۲۴ (۲۹ دی ۱۴۰۲) برای کنسول پلی استیشن ۵ منتشر خواهد شد.

نظر شما در این باره چیست؟