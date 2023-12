به تازگی مجله امپایر تصویری را از فیلم مورد انتظار Kingdom of the Planet of the Apes منتشر کرده است. فیلم «پادشاهی سیاره میمون‌ها» یکی از فیلم‌های مورد انتظار سال ۲۰۲۴ میلادی به شمار می‌رود که به تازگی مجله امپایر در صفحه اصلی خودش تصویری از این اثر را منتشر کرده است، تصویری که یکی […]

تصویر تازه فیلم Kingdom of the Planet of the Apes علی محمدپناه ۲۵ آذر ۱۴۰۲ - 11:00

به تازگی مجله امپایر تصویری را از فیلم مورد انتظار Kingdom of the Planet of the Apes منتشر کرده است. فیلم «پادشاهی سیاره میمون‌ها» یکی از فیلم‌های مورد انتظار سال ۲۰۲۴ میلادی به شمار می‌رود که به تازگی مجله امپایر در صفحه اصلی خودش تصویری از این اثر را منتشر کرده است، تصویری که یکی از شخصیت‌های اصلی این اثر بلاک‌باستری و اکشن را به نمایش در می‌آورد. سال‌ها پس از اینکه سزار تاریخ را با رهبری جامعه‌ای از میمون‌های باهوش تغییر داد، حالا وقت آن است تا نسل جدید راه او را ادامه بدهند تا زمین را به مکان بهتری برای زندگی میمون‌ها تبدیل کنند. با این حال، گروه سزار تنها جامعه میمون‌های باهوش نیست و همین نیز می‌تواند در آینده برای آن‌ها دردساز شود. فیلم Kingdom of the Planet of the Apes در این اثر سینمایی تازه،‌ پراکسیموس سزار با بازی کوین دوراند میراث رهبر قبلی خودشان را با به بردگی درآوردن سایر قبایل میمون‌ها خدشه‌دار می‌کند و این در حالی است که به دنبال پیدا کردن مابقی تکنولوژی‌های بشری است. خشونت و ظالم بودن نسبت به دیگر میمون‌ها اصلا خواسته سزار نبوده و تنها یک میمون است که می‌تواند جلوی این شرارت را بگیرد. نوآ با بازی اوون تیگ میمون معمولی‌ای است که سال‌ها پس از مرگ سزار به دنیا آمده و با اینکه او شبیه به یک میمون معمولی به نظر می‌رسد اما دست به کار خواهد شد تا جلوی پراکسیموس سزار را بگیرد تا جامعه میمون‌ها را به سمت مسیری تاریک نبرد. فیلم «پادشاهی سیاره میمون‌ها» به کارگردانی وس بال قرار است در تاریخ ۲۴ ماه مه سال ۲۰۲۴ میلادی (جمعه ۴ خرداد ۱۴۰۳) روی پرده سینماها اکران شود. منبع: collider

منبع متن: gamefa