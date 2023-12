لایو اکشن The Legend of Zelda را می‌توان به عنوان مورد انتظارترین اقتباس از دنیای بازی‌های ویدیویی در طی سال‌های آینده به شمار آورد که طرفداران بسیاری در سراسر جهان برای تماشای آن انتظار می‌کشند.

فرنچایز افسانه زلدا را می‌توان به عنوان یکی از تاثیرگذارترین و بزرگترین فرنچایزهای تاریخ صنعت بازی‌های ویدیویی به شمار آورد که نسخه آخر آن تحت عنوان The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom (افسانه زلدا: اشک پادشاهی) با کسب میانگین امتیاز ۹۶ موفق شد تا به یکی از بهترین بازی‌های سال شلوغی همچون ۲۰۲۳ میلادی تبدیل شده و دستاوردهای ارزشمندی را کسب نماید.

پس از موفقیت غیرمنتظره انیمیشن ماریو در گیشه، کمپانی نینتندو بالاخره وارد میدان شد تا یکی از آرزوهای دیرینیه طرفداران خود را به واقعیت تبدیل نماید. ساخت لایو اکشنی سینمایی از The Legend of Zelda که البته فعلاً هیچ اطلاعات موثقی از آن در دسترس نبوده و حتی بازیگرانش نیز انتخاب نشده‌اند و به نظر می‌رسد که راه درازی برای تماشای آن بر پرده سینما خواهیم داشت.

در هر حال در مقاله امروز به سراغ ۱۰ شخصیت مهم و پرطرفداری رفتیم که می‌بایست تا در این لایو اکشن مورد انتظار حضور داشته باشند. پس در ادامه با ما همراه باشید.

بیدل

طرفداران فرنچایز افسانه زلدا علاقه عجیبی به مغازه‌دار عاشق حشره تحت عنوان بیدل دارند تا حدی که عملاً ظاهر مسخره و دیالوگ‌های خنده‌دار وی تبدیل به میم شده است.

او به عنوان فروشنده وسایل و مواد مورد نیازی شناخته می‌شود که نخستین‌بار در بازی Wind Waker به این فرنچایز افزوده شد و سپس باری دیگر در Tears Of The Kingdom ظاهر شده است تا اتفاقات کمدی‌وار جذابی را رقم بزند. در حالی که شاهد ماراجویی زلدا در سرزمینی پرخطر خواهیم بود، مشاهده بیدلی که بتواند چاشنی طنز را به داستان اضافه کرده و در عین حال نیازهای قهرمان داستان را برطرف نماید، می‌تواند برای طرفداران جلوه خوشایندی داشته باشد.

فی

یکی از شخصیت‌هایی که تقریباً در تمامی آثار فرنچایز افسانه زلدا حضور پیدا کرده و با روح این سری در هم آمیخته شده است، فی نام دارد.

علی‌رغم این که فی شخصیتی تفرقه‌انگیز داشته است اما به عنوان روح سلاح نمادین این فرنچایز یعنی Master Sword به شمار می‌آید که هر از چند گاهی به خوابی عمیق فرو رفته و با بیدار شدن، قدرت‌های ارزشمندی را در اختیار قهرمان داستان قرار می‌دهد. البته که او از ظاهر منحصر به فردی نیز برخوردار می‌باشد و به تصویر کشیدن وی به صورت موجودی با صدای رباتیک می‌تواند سکانس‌های جذابی را در لایو اکشن به ارمغان بیاورد.

پادشاه هایرول

برخی از شخصیت‌های فرنچایز افسانه زلدا به حدی کلیدی و مهم جلوه کرده‌اند که عملاً عدم حضور آن‌ها لطمه‌ جبران ناپذیری به کلیت داستان خواهد زد. یکی از این شخصیت‌ها پدر زلدا یعنی پادشاه هایرول نام دارد.

پدر زلدا اگرچه که تنها چند بار انگشت شمار در کلیت فرنچایز افسانه زلدا حضور به عمل رسانده اما همان‌ها نیز در برگیرنده اتفاقات و لحظات بسیار مهم و جذابی بوده است. به عنوان مثال در عنوان Breath Of The Wild شاهد بودیم که پادشاه هایرول فشار بی حد و اندازه‌ای به دختر خود برای نجات جهان اعمال می‌کرد تا حدی که پس از به بار آورده شدن خرابی‌های بسیار، احساس گناه کرده و سرگردان گشت. سلسله اتفاقاتی زیبا و در عین حال شوکه‌کننده که می‌تواند منبع الهامی برای لایو اکشن افسانه زلدا باشد که روایتی تاثیرگذار را به ارمغان بیاورد.

ناوی

موجودیت شخصیت ناوی در میان طرفداران افسانه زلدا با ۲ گانگی عجیبی روبرو بوده است.

در حالی که بسیاری از طرفداران او را به عنوان یکی از آزار دهنده‌ترین شخصیت‌های تاریخ بازی‌های ویدیویی به شمار می‌آورند اما در سمت مقابل شاهد افرادی هستیم که او را به عنوان یک نماد نیز در نظر گرفته‌اند. پری درخشانی که بر روی شانه‌های لینک حضور پیدا کرده و به طرز عجیبی از صدایی آزار دهنده‌ای بهره می‌برد. شاید که حضور متفاوت وی در لایو اکشن افسانه زلدا بتواند جایگاه او را در میان عموم طرفداران این فرنچایز دستخوش تغییر قرار داده و محبوبیتی غیرمنتظره را برای ناوی به همراه داشته باشد.

ایپونا

