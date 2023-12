استودیوی ناتی داگ (Naughty Dog) مدتی پیش رسماً اعلام کرد که پروسۀ ساخت بازی The Last of Us Online متوقف شده است، اما در همین حین توسعۀ چندین بازی داستانی و تک‌نفرۀ جدید را نیز تایید کرد.

در این بیانیه، ابتدا به استفاده از تکنولوژی‌های The Last of Us Online برای بازی‌های آینده اشاره شد و سپس توسعۀ عناوین جدید تک‌نفره به میان آمد:

ما به شکل ویژه‌ای از تمامی توسعه‌دهندگان خود که روی پروژه کار کردند تشکر می‌کنیم. چیزهایی که از این پروژه یاد گرفتیم و هزینه‌ای که برای تکنولوژی‌های مربوط به آن شد، به پروژه‌های دیگر راه پیدا خواهند کرد و برای مسیری که در آینده پیش خواهیم گرفت، مفید خواهند بود. ما اینجا در ناتی داگ، بیش از یک بازی جاه‌طلبانه و «جدید» تک‌نفره در دست ساخت داریم که بی‌صبرانه منتظریم تا با شما آن‌ها را به اشتراک بگذاریم.

ناتی داگ دلیل لغو The Last of Us Online را عدم توانایی پشتیبانی از آن در کنار توسعۀ عناوین تک‌نفره اعلام کرد. ناتی داگ این بازی را کنار گذاشت تا بتواند روی بازی‌های داستانی تمرکز کند.