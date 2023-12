به نظر می‌رسد که Star Trek کوئنتین تارانتینو می‌توانست تا یک فیلم با درجه سنی بزرگسال و دیوانه‌وار باشد.

فرنچایز Star Trek (پیشتازان فضا) یکی از بهترین آثار تاریخ ژانر علمی تخیلی محسوب می‌شود که متاسفانه در حوزه سینما آنطور که می‌بایست دیده و تحویل گرفته نشده‌ است. با این حال در طی سال‌های اخیر خبری حول محور کارگردانی فیلمی از این فرنچایز توسط کوئنتین تارانتینو منتشر شد که حسابی جنجالی ظاهر گشت و طرفداران پیشتازان فضا را به وجد آورد.

در حالی که این اتفاق امروزه به فراموشی سپرده شده و بعید به نظر می‌رسد که روزی شاهد اکران چنین فیلمی بر پرده سینما باشیم اما فیلم‌نامه‌نویس The Boys in the Boat (پسران در قایق) یعنی مارک ال. اسمیت در جریان مصاحبه با خبرگزاری کولایدر اطلاعاتی از فیلم پیشتازان فضا را با مخاطبین به اشتراک گذاشته است. اثری که او نویسندگی آن را بر عهده داشته است.

کوئنتین تارانتینو وارد استودیو شد تا با یکدیگر حول محور نسخه متفاوتی از Star Trek که او علاقه به ساخت آن را داشت، گفت و گو نماییم.

مارک ال. اسمیت اذعان می‌کند ایده‌های مطرح شده به حدی شگفت‌انگیز و دیوانه‌وار بوده است که ای کاش مکالمه بینشان را ضبط می‌کرده است. گفت و گویی که سبب شد تا او و جی. جی. آبرامز پیش‌نویسی از فیلم‌نامه را مهیا نمایند. البته که کوئنتین تارانتینو دوست نداشته تا تمام و کمال خود را محدود به این پروژه نماید؛ زیرا در نظر داشته تا بتواند ۱۰ فیلم را کارگردانی و سپس خود را بازنشسته نماید.

چیزی که او مد نظر داشت، بسیار متفاوت بود. بنابراین شروع به نوشتن پیش‌نویس فیلم‌نامه کردیم و بارها و بارها با کوئنتین تارانتینو به صحبت پرداختیم. البته که او نسبت به ساخت چنین اثری در کارنامه هنری‌اش نگران بود و اعلام می‌کرد که: “آیا پیشتازان فضا آخرین کار من خواهد بود؟ می‌توانم کارنامه خودم را اینگونه به پایان برسانم؟”. مسئله‌ای که او به راحتی نمی‌توانست با آن کنار بیاید. نه به سبب آن که من فیلم‌نامه آن را نوشته باشم و بخواهم ادعایی نمایم اما باید بگویم آن چیزی که ما توافق نموده و روی کاغذ پیاده کرده بودیم، بهترین فیلمی می‌توانست باشد که از فرنچایز پیشتازان فضا تا به امروز تولید شده است.

علی‌رغم این که مارک ال. اسمیت از ارائه جزئیات داستانی خودداری کرده اما فیلم پیشتازان فضا مد نظرشان را اثری به شدت خونین با درجه سنی بزرگسال سفت و سختی توصیف کرده که خشونتی در حد و اندازه Pulp Fiction داشته است. با توجه به شرایط پیش آمده بعید به نظر می‌رسد که پروژه مشترک او و کوئنتین تارانتینو از فرنچایز پیشتاران فضا روزی بر پرده سینما اکران شود. با این حال چنین اتفاقی قطعاً ژانر علمی تخیلی را دگرگون خواهد کرد.

