این بازی در یک دنیای کاملا جدید با همکاری نویسندگان برتر داستان‌های علمی تخیلی ایجاد شده است. داستان به گونه‌ای طراحی شده که عناصری اکشن را با المان‌های عاطفی عمیقی ترکیب می‌کند. در بازی بشریت از زمین در حال مرگ فرار کرده و خانه‌ی جدیدی را در کهکشانی متخاصم پیدا کرده است. در این میان بازیکنان در نقش افراد زیردستی قرار گرفته که برای بقا می‌جنگند. به عنوان مسافر (Travelers)، شما آخرین امید بشریت هستید. در واقع وظیفه‌ی شما این است که سلاح‌ها و فناوری‌های بیگانه را از قدرتمندترین موجودات جهان، آسمان‌ها و بزرگترین دشمن بشریت یعنی سلستیال‌ها (Celestials)، بدزدید. همچنین از طریق اکتشاف، شما درک درستی از جهان خود، آسما‌ن‌ها و ارتباط خود با سرنوشت بشریت بدست می‌آورید.

با این حال موضوعی به نام اتساع زمان وجود دارد. به عنوان مسافرانی که در ماموریت‌های بین ستاره‌ای هستند، هر روزی که تجربه می‌کنید، روی سیاره‌ی خانه‌ی خود دهه‌ها می‌گذرد. فداکاری‌هایی که برای محافظت از عزیزانتان انجام می‌دهید، عواقبی غیرقابل پیش‌بینی ایجاد می‌کند که دنیای شما و آینده را تغییر می‌دهد و از طرفی با بازگشت به خانه، با عواقب انتخاب‌های خود روبرو می‌شوید. در Exodus، نتیجه‌ی این انتخاب‌ها در سطح گسترده‌ای ظاهر می‌شود و نسل‌ها را درگیر خود می‌کند. به عنوان ناجی بشریت، شما همچنین مجموعه‌ی متنوعی از همراهان را در نبردهای خود رهبری خواهید کرد که بسیاری از آن‌ها ماموریت و روابط خاص خود را دارند.

گفتنی است که این بازی اولین حضور متیو مک‌کانهی (Matthew McConaughey)، بازیگر مشهور هالیوود که در آثاری نظیر میان ستاره‌ای، باشگاه خریداران دالاس و کارآگاه حقیقی ایفای نقش کرده، در صنعت بازی‌های ویدیویی محسوب می‌شود. مک‌کانهی شخصا در مراسم گیم اواردز ۲۰۲۳ یعنی جایی که بازی معرفی شد، حضور یافت و این موضوع را اعلام کرد. هرچند فعلا مشخص نیست که چه نقشی را در بازی ایفا خواهد کرد.

استودیوی Archetype Entertainment توسط توسعه‌دهندگان سابق بایوور (BioWare)، ناتی داگ (Naughty Dog)، ۳۴۳ Industries و به رهبری جیمز اولن (James Ohlen) به عنوان بخشی از کمپانی Wizards of the Coast تأسیس شده است. اولن در گذشته روی آثاری نظیر برخی نسخه‌های سری بالدورز گیت، دراگون ایج و Knights of the Old Republic کار کرده و این نوید یک اثر نقش‌آفرینی جذاب را می‌دهد. این موضوع از آنجایی جذاب‌تر می‌شود که با توجه به توضیحات منتشر شده به نظر می‌رسد که با اثری مانند مس افکت روبرو هستیم. همچنین جالب است بدانید که جیمز اولن ظاهراً از ۱۲ سالگی مجذوب ایده‌ی اتساع زمان شده است.

بازی EXODUS برای پلی‌استیشن ۵، ایکس‌باکس سری ایکس/اس و رایانه‌های شخصی منتشر خواهد شد. در ادامه می‌توانید تریلرها و تصاویر منتشر شده را مشاهده کنید.

تریلر سینمایی معرفی:

تریلر داستانی:

