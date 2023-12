ببینید؛ سریال اقتباسی Twisted Metal برای فصل دوم تمدید شد

آنتونی مکی (Anthony Mackie) که هم در فصل اول سریال به عنوان بازیگر حضور داشته و هم به‌عنوان تهیه‌کننده‌ی اجرایی ایفای نقش کرده، در جریان مراسم گیم اواردز ۲۰۲۳ از تمدید آن خبر داد. سرویس استریم پیکاک نیز در ادامه این خبر را با تیزری کوتاه در یوتیوب به اشتراک گذاشت. در این میان، مایکل جاناتان اسمیت (Michael Jonathan Smith)، شورانر سریال، گفت:

باید از طرفداران باورنکردنی خود تشکر کنم. من همه‌ی نظرات را خواندم و از عشق، حمایت و اشتیاق شدید همه برای ادامه‌ی سریال شگفت‌زده شدم. ما بسیار سپاسگزاریم که می‌توانیم داستان جان دو (John Doe)، کوایت (Quiet) و سوییت توث (Sweet Tooth) را ادامه دهیم، زیرا آن‌ها با چهره‌های آشنا و دشمنان شرور جدیدی در تورنمنت مورد انتظار Twisted Metal روبرو می‌شوند. همه چیز ساخته شده و من هیجان‌زده هستم تا با بازیگران و همراهان خود به جاده برگردیم.

گفتنی است که این سریال در واقع اقتباسی از یک سری کلاسیک پلی‌استیشن با همین نام است. این سریال داستان مردی به نام جان دو با بازی آنتونی مکی را دنبال می‌کند که دچار فراموشی شده و با یک فرصت شگفت‌انگیز روبرو می‌شود. او بسته‌ای مرموز را در شیکاگو برمی‌دارد و باید آن را طبق برنامه تحویل دهد تا بتواند در پناهگاه امنی به نام نیو سانفرانسیسکو زندگی خطرناک خود را برای همیشه ادامه دهد.

این سریال بدست کسانی ساخته شده که آثاری نظیر ددپول و زامبی لند را در اختیار ما قرار داده‌اند، بنابراین موفقیت سریال از قبل از عرضه‌ی فصل اول به نوعی تضمین شده بود. سکانش‌های اکشن با هیجان بالا و عناصر خنده‌داری که لحظات خوشایندی را برای شما فراهم می‌کنند، از مشخصه‌های این سریال اقتباسی محسوب می‌شوند.

سریال Twisted Metal همچنین در مراسم گیم اواردز، نامزد بهترین اقتباس از بازی‌های ویدیویی سال شد، اما این جایزه به سریال The Last of Us از HBO رسید. در ادامه می‌توانید تیزر فصل دوم این سریال را مشاهده کنید.

منبع: Eurogamer

