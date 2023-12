به تازگی تریلری برای فیلم The Three Musketeers – Part II: Milady منتشر شده که اوا گرین در مسیری انتقام‌جویانه را نشان می‌دهد. کتاب «سه تفنگدار» از الکساندر دوما از جمله داستان‌های بسیار جذاب و مهیج به شمار می‌رود که تاکنون چندین مرتبه مورد اقتباس قرار گرفته و حالا در اقتباسی تازه نیز در قالب […]

تریلر تازه فیلم The Three Musketeers – Part II: Milady با بازی اوا گرین علی محمدپناه ۲۶ آذر ۱۴۰۲ - 08:55

به تازگی تریلری برای فیلم The Three Musketeers – Part II: Milady منتشر شده که اوا گرین در مسیری انتقام‌جویانه را نشان می‌دهد. کتاب «سه تفنگدار» از الکساندر دوما از جمله داستان‌های بسیار جذاب و مهیج به شمار می‌رود که تاکنون چندین مرتبه مورد اقتباس قرار گرفته و حالا در اقتباسی تازه نیز در قالب دو اثر سینمایی به نمایش در آمده است. فیلم اول تحت عنوان Part I: D’Artagnan مدتی پیش در فرانسه و اکنون در آمریکا اکران شده و حالا نیز تریلری برای فیلم دوم منتشر شده است. فیلم دوم Part II: Milady نام دارد و ادامه رویدادها را به نمایش در می‌آورد. این اثر سینمایی تازه قرار است در اواخر سال ۲۰۲۳ میلادی به روی پرده سینماهای اروپا بیاید و در همین راستا نیز تریلری برای آن منتشر شده که در ادامه می‌توانید آن را مشاهده یا دانلود کنید. دانلود ۷۲۰ دانلود ۱۰۸۰ در این تریلر تازه منتشر شده، اوا گرین در نقش فردی حیله‌گر به نام میلیدی دی وینتر دیده می‌شود، کسی که در سایه‌ها کمین کرده است و به دنبال آن است تا از کسانی که به او ظلم و ستم کرده‌اند، انتقام بگیرد. در کنار او فرانسوا سیویل نقش دارتاگنان را بازی می‌کند. فیلم «سه تفنگدار – بخش دوم: میلیدی» قرار است در ماه دسامبر ۲۰۲۳ در اروپا اکران شود ولی هنوز تاریخ دقیقی برای اکران آن در سال ۲۰۲۴ میلادی در دیگر نقاط جهان تعیین نشده است. منبع: collider

منبع متن: gamefa