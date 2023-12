کاراکترهای جذاب و خوبی در کتاب The Lord of the Rings وجود داشتند که در فیلم‌ها به تصویر کشیده نشدند.

وقتی رمانی به روی پرده سینماها می‌آید، کاملاً طبیعی است که برخی از انتخاب‌ها و تغییرات هنری در آن صورت بگیرد. در غیر صورت، تماشای فیلمی که دقیقاً کپی رمان است، هدف خاصی ندارد. در رمان‌های معمولی، جهان‌های گسترده و غنی به تصویر کشیده می‌شوند که محدود به فضا و زمان نیستند. در رمان‌ها فانتزی نیز تخیل بیشتر کار را انجام می‌دهد.

به همین خاطر نیز کاملاً منطقی است که رمان‌های «ارباب حلقه‌ها» نوشته جی آر آر تالکین در مسیر خود به سمت لایو اکشن و به دلیل مقیاس بسیار بزرگ و عظیم سرزمین میانی، مقداری از عناصر و جنبه‌های خودش را از دست بدهد. هر کدام از اقتباس‌های سینمایی ساخته شده از این رمان‌ها نزدیک به سه ساعت زمان دارند و این مدت زمان نیز فقط شامل کاراکترهای مهمی است که داستان فرودو و یارانش را بازگو کند. به همین خاطر، بسیاری از صحنه‌ها، لوکیشن‌ها و کاراکترها در فیلم‌ها به تصویر کشیده نشدند و همین نیز برای برخی از طرفداران ناامیدکننده بوده است. این کاراکترها که مهم‌ترین کاراکترهایی هستند که در فیلم‌های «ارباب حلقه‌ها» ساخته پیتر جکسون به تصویر کشیده نشدند و این در حالی است که این موضوع روی داستان فیلم‌ها تأثیر نگذاشته اما حضور آن‌ها می‌توانست داستان را غنی‌تر کند.

۱۰. شخصیت غان بوری غان – رئیس دورداین

شخصیت «غان بوری غان» یکی از دورداین‌ها به شمار می‌رود، نژادی افسانه‌ای از موجودات جنگلی که در جنگل دوردان در جنوب گاندور سکونت دارند. نقش این شخصیت در رمان‌ها محدود ولی محوری است چراکه او در مورد اتحاد با گاندور در جنگ پیشرو صحبت می‌کند و در به تصویر کشیدن درگیری در مقیاسی که شایسته آن است، کمک می‌کند.

او در ابتدا قرار بود بخشی از فیلم The Lord of the Rings: The Return of the King باشد. اما متأسفانه این شخصیت قبل از اینکه فرصتی برای حضور در فیلم داشته باشد، از فیلم‌نامه این اثر سینمایی حذف شد. با این حال، بازیگر وی کوکی کا در نهایت این نقش را در بازی Lord of the Rings Trading Card Game ایفا کرد.

۹. شخصیت‌های واریاگ‌های خند – شخصیت‌های ناشناخته ولی خارق‌العاده

اطلاعات زیادی درباره واریاگ‌ها وجود ندارد جز اینکه آ‌ن‌ها از سرزمین خند می‌آیند، مکانی که در دوردست‌ها در جنوب شرقی سرزمین میانی قرار دارد. آن‌ها در نبرد میدان‌های پلنور در فیلم «ارباب حلقه‌ها: بازگشت پادشاه» حضور داشتند و در کنار نیروهای سائورون جنگیدند. از جمله آن‌ها نیز می‌توان به ایسترلینگ‌ها از رون، کورسیان اومبار و مردان فر هراد اشاره کرد.

نقش واریاگ‌ها را می‌توان به راحتی نادیده گرفت چراکه آن‌ها هیچ دیالوگی ندارند و نام هیچ کدام از آن‌ها نیز گفته نمی‌شود. با این حال، دیدن آن‌ها روی صفحه نمایش جالب بود. فیلم‌های ارباب حلقه‌ها کار بسیار خوبی انجام می‌دهند تا وسعت این دنیای خارق‌العاده را به تصویر بکشند اما گنجاندن این شخصیت‌ها می‌توانست به افسانه و جهان‌سازی سرزمین میانه کمک بیشتری بکند.

۸. شخصیت‌های الادان و الروهیر – فرزندان الروند

الادان و الروهیر که گمان می‌رود دوقلو هستند، پسران الروند به شمار می‎‌روند. در نسخه لایو اکشن فیلم‌های «ارباب حلقه‌ها» نیز نقش الروند را هوگو ویوینگ به تصویر کشیده بود. شخصیت‌های الادان و الروهیر هم در رمان اول و هم در رمان سوم حضور دارند و اولین بار زمانی که هابیت‎‌ها از ریوندل دیدن کردند، با آن‌ها آشنا شدیم. آن‌ها همچنین زمانی که آراگورن در مسیر مردگان حرکت می‌کند تا ارتش نفرین شده را به سمت خودش جلب کند، دوباره دیده می‌شوند. در واقع، آن‌ها آراگورن را به همراه لگولاس و گیملی دنبال کردند.

باور بر این است که این شخصیت‌ها در فیلم‌ها حذف شدند تا در صحنه‌های مربوط به مسیر مردگان، تمرکز اصلی داستان روی رابطه میان آراگورن، لگولاس و گیملی باشد. این کار کاملاً منطقی است چراکه یک فیلم لایو اکشن باید تمرکز اصلی خودش را روی یک چیز حفظ کند و بقیه چیزها را رها کند ولی یک کتاب معمولاً با ترسیم تصویری کامل، شخصیت‌های مختلف دیگری را نیز به توصیف می‌کند. با این وجود، حضور الادا و الروهیر در فیلم‌ها ممکن بود که کمک بیشتری به درک شخصیت الروند توسط بینندگان بکند، شخصیتی که همچنان یکی از جذاب‌ترین شخصیت‌ها در سه‌گانه اصلی به شمار می‌رود.

۷. شخصیت گلورفیندل – ناجی اصلی فرودو

همانند بسیاری از الف‎‌ها در دنیای «ارباب حلقه‌ها»، گلورفیندل نیز هزاران هزار سال سن دارد و در فیلم The Fellowship of the Ring نیز او نقشی کلیدی را ایفا می‌کند. پس از درگیری در ویترتاپ، فرودو توسط نازگول زخمی می‌شود. در فیلم، آرون با بازی لیو تایلر فرودو را به ریوندل می‌برد و همین نیز باعث می‌شود تا با وجود حضور پراکنده‌اش در کتاب‌ها، شخصیت محوری‌تری در نسخه‌های لایو اکشن باشد.

با این حال،‌ در رمان این گلورفیندل است که پس از زخمی شدن فرودو، او را به ریوندل می‌برد. او همچنین زمانی که هابیت‌ها در بیابان قدم می‌زنند نیز مشاهده می‌شود و آن‌ها گفتگوی طولانی‌ای با یکدیگر دارند. متأسفانه این شخصیت در هیچ کجای فیلم دیده نمی‌شود. حضور شخصیت گلورفیندل بسیار مهم است و به همین خاطر نیز به جای اینکه کاملاً حذف شود، نقش او به شخصیت دیگری انتقال داده شده است.

۶. شخصیت برگالاد – یکی از انت‌های بی‌شمار

برگالاد که به‌عنوان کوئیکبیم نیز شناخته می‌شود، یک اِنت به شمار می‌رود که مری و پیپین در جنگل فنگورن با آن مواجه می‌شوند. این فیلم‌ها به این موضوع می‌پردازند که فرهنگ عاطفی این گونه تا چه حد خسته‌کننده است چراکه شورا تمام طول روز را صرف گفتن سلام به یکدیگر می‌کند. کوئیکبیم از سوی دیگر یک انت بسیار جوان به شمار می‌رود و به این خاطر به نام کوئیکبیم شهرت پیدا کرده که دوست دارد کارها را سریع انجام بدهد، البته طبق سرعت استاندارد انت‌ها.

در رمان‌ها، مری و پیپین در طول حضورشان در جنگل فنگورن تعامل بسیار زیادی با کوئیکبیم و تریبیرد داشتند. با این حال، در فیلم‌ها شخصیت تریبیرد تنها انت به نمایش در آمده در این سکانس است و در این در حالی است که دیگر انت‌ها نیز به تصویر کشیده می‌شوند اما هیچ کدام از آن‌ها برجسته نمی‌شوند. فیلم The Lord of the Rings: The Two Towers سه ساعت زمان دارد اما گنجاندن کوئیکبیم در داستان مری و پیپین می‌توانست بسیار خوب و جالب باشد و بدون اینکه مدت زمان فیلم را خیلی زیاد کند، داستان آن‌ها را کامل‌تر کند.

۵. شخصیت بید پیر – بیدی بزرگ از جنگل قدیمی

بید پیر درخت حساسی است که در جنگل قدیمی در مسیر به سمت بری قرار دارد. متأسفانه بر خلاف انت‌ها، درخت بید پیر چندان رفتار دوستانه‌ای ندارد و محرک اصلی در خصومت جنگل قدیمی با انسان‌ها به شمار می‌رود. در حقیقت، واکنش فوری او وقتی با هابیت‌ها روبه‌رو می‌شود، این است که آن‌ها را بکشد. خوشبختانه هابیت‌ها نجات پیدا می‌کنند اما این سکانس بسیار جالب و قابل توجهی است که نشان می‌دهد حتی مکان‌هایی مانند جنگل قدیمی که بسیار نزدیک به شایر هستند نیز توسط شرارت تسخیر شده‌اند.

چرا این شخصیت از فیلم‌ها حذف شد؟ دقیقاً مشخص نیست که چرا. شاید به این دلیل که درختی سخنگو به نام بید پیر در مقایسه با رمان، عنصر جالب و مناسبی برای برداشت تیره و تاریک این فیلم سینمایی به شمار نمی‎‌رود. حقیقت این است که «ارباب حلقه‌ها» شخصیت‌های شرور بسیار زیادی و خوبی دارد و یک درخت حساس ممکن است در مقایسه با سارومان و گولوم چندان برجسته نباشد. با این حال، این صحنه می‌توانست نشان بدهد که تا چه اندازه این جهان تغییر کرده است و خطرات در هر گوشه و کنار و حتی درون یک درخت کمین کرده‌اند.

۴. تام بامبادیل – یک یار شاد

فیلم و سریال ، مقالات سینما

Epic, Fantasy, The Lord of the Rings, ارباب حلقه ها, جی آر آر تالکین

منبع متن: gamefa