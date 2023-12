ویدیوی طولانی جدید بازی Prince of Persia: The Lost Crown جزئیات دنیای زیبا و هزارتوی آن را نشان می‌دهد. این بازی در ۱۸ ژانویه (۲۸ دی) امسال عرضه خواهد شد. اخیراً جزئیات جدیدی از بازی Prince of Persia: The Lost Crown و حدود ۳ الی ۴ ساعت اول آن پس از پیش‌نمایش‌های اخیر از رسانه‌های […]

تریلر جدید Prince of Persia: The Lost Crown دنیای بازی را به تصویر می‌کشد مهدی قاسم‌پور ۲۶ آذر ۱۴۰۲ - 22:40