رونمایی از ریبوت انیمه One Piece توسط سازنده Attack on Titan

در خبری غیرمنتظره شاهد رونمایی از ریبوت طولانی‌ترین انیمه تاریخ به نام One Piece هستیم که توسط ویت استودیو ساخته خواهد شد.

مجموعه One Piece (وان پیس) که اقتباسی از مانگا ائیچیرو اودا به شمار می‌رود، با ۱۰۸۸ قسمت به عنوان طولانی‌ترین انیمه ساخته شده در تاریخ از شهرتی مثال‌زدنی برخوردار می‌باشد که از سال ۱۹۹۹ میلادی تا به امروز برای مخاطبینش به پخش درآمده است. اثری که حول محور ماجراجویی‌های دزد دریایی دوست داشتنی به نام مانکی دی.لوفی/کلاه حصیری جریان داشته است.

یکی از مهمترین نگرانی‌ها برای مخاطبین جدید این مجموعه تماشای بیش از هزار قسمت می‌باشد که در طول بیش از ۲ دهه به نمایش در آمده و قاعدتاً کیفیت بصری بسیاری از آن‌ها برای امروز چندان تماشایی جلوه نمی‌کند. مسئله‌ای که خوشبختانه در آینده‌ای نه چندان دور برای مخاطبین جدید انیمه One Piece جلوه متفاوتی پیدا خواهد کرد؛ زیرا به صورت رسمی از ریبوت این مجموعه تحت عنوان The One Piece رونمایی شده که خالق فصل‌های اول تا سوم انیمه Attack on Titan یعنی ویت استودیو وظیفه ساخت آن را بر عهده خواهد داشت.

ریبوت The One Piece داستان این فرنچایز را از همان ابتدا و آرک East Blue با حال و هوایی مدرن به تصویر خواهد کشید که توسط سرویس استریم نتفلیکس به صورت اختصاص پخش می‌شود. نکته حائز اهمیت در این است که استودیوهای سازنده انیمه اصلی یعنی شوئیشا، فوجی و توئی انیمیشن بر ساخت این ریبوت نظارت کامل خواهند داشت که نگرانی‌ها حول محور تغییرات بنیادی را برطرف می‌کند.

در ادامه می‌توانید تیزر و پوستر این ریبوت مورد انتظار را شاهد باشید.

دانلود ۱۰۸۰ دانلود ۷۲۰

در جریان کنفرانس خبری اعلام شد که انیمه The One Piece مبتنی بر تکنولوژی‌های جدید و مدرنی ساخته می‌شود که به واسطه آن شاهد جلوه‌های بصری چشم‌نواز و تماشایی باشیم. اثری که متمایز با One Piece ساخته شده و هر ۲ اثر مسیر جداگانه‌ای را با مخاطبین خود در پیش خواهند گرفت.

منبع: کامیک‌بوک