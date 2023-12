علاقه‌ صداپیشه گرالت به حضور در The Witcher 4 و The Witcher Remake

داگ کاکل (Doug Cockle)، صداپیشه شخصیت Geralt of Rivia، مشتاق است در پروژه‌های آینده‌ی CD Projekt Red مانند The Witcher Remake و The Witcher 4 حضور داشته باشد.

کاکل در مصاحبه با IGN با گفتن اینکه می‌خواهد برای همیشه صداپیشگی گرالت را برعهده داشته باشد، عشق و علاقه‌ی خود را به فرنچایز The Witcher نشان داد. وی همچنین اشاره کرد در صورتی که The Witcher 4 که با اسم رمز Polaris شناخته می‌شود، از این شخصیت دور شده باشد، باز هم به حضور در آن اشتیاق دارد.

من دوست دارم تا زمانی که توان دارم، به صداپیشگی شخصیت گرالت ادامه دهم. این شخصیت بخشی از وجود من شده است. هر بار که CD Projekt با من تماس می‌گیرد و می گوید: «هی، داگ، آیا برای فلان پروژه هستی؟» هیجان‌زده می‌شوم و قلبم کمی می‌لرزد و می‌گویم: «بله، البته که هستم» چراکه این شخصیت را بسیار دوست دارم.

کاکل در ادامه تصریح کرد که چیزی زیادی از اتفاقاتی که در سی‌دی پراجکت (CD Projekt) و استودیوی Fool’s Theory، توسعه‌دهنده‌ی The Witcher Remake، در جریان است نمی‌داند. او تنها یک تجربه‌ی مثبت از کار بر روی The Witcher داشته است، بنابراین دوست دارد که به آن بازگردد.

من با بسیاری از توسعه‌دهندگان دیگر رابطه نزدیکی ندارم و بسیاری از سازندگان دیگر را که به خوبی می‌شناسم، توسعه‌دهندگان مستقل هستند؛ بنابراین از نظر کاری که انجام می‌دهند و هر چیز دیگری از نظر مقیاس بسیار کوچکتر محسوب می‌شوند. من برای CD Projekt Red احترام زیادی قائلم. من برای آن‌ها کار نمی‌کنم و در واقع با آن‌ها کار می‌کنم. بنابراین کمی در خارج از خود شرکت حضور دارم. من مانند ماهواره‌ای هستم که به دور خود می چرخد. من هیچ گونه اطلاعاتی از کارهای داخلی شرکت ندارم و هر چند وقت یکبار با من تماس می‌گیرند، من می‌آیم و یک کار کوچک را انجام می‌دهم و بعد به مدارم برمیگردم. اعضای این شرکت بسیار دوست داشتنی هستند.

The Witcher 4 یا پروژه Polaris که سال‌ها با انتشار آن فاصله داریم، یک سه گانه جدید را آغاز می کند و از شخصیت گرالت به عنوان یک قهرمان دور خواهد شد. این بدان معنا نیست که او در جایی از داستان حضور نخواهد داشت، اما هیچ چیزی تاکنون تایید نشده است. بنابراین The Witcher Remake یک فرصت محتمل‌تر برای حضور داگ کاکل است، زیرا همانطور که از نامش پیداست، این یک بازسازی کامل از نسخه‌ی اول The Witcher است که کاکل صداپیشگی گرالت را برعهده داشت.

من در خصوص The Witcher Remake بسیار هیجان‌زده هستم. زمانی که Witcher 1 در حال توسعه بود، در سال ۲۰۰۵ کار صداپیشگی این بازی را انجام می‌دادم. بازی اصلی در سال ۲۰۰۷ منتشر شد و مدت زمان زیادی از آن می‌گذرد. تکنولوژی بسیار تغییر کرده است. می‌دانم که سی‌دی پراجکت بازی The Witcher Remake را با موتور Unreal Engine 5 بازسازی خواهند کرد. بنابراین واقعاً هیجان‌انگیز خواهد بود زیرا آن‌ها می‌‌توانند با این موتور گرافیکی کارهای متفاوتی را در این بازسازی نسبت به زمانی که The Witcher 1 را ساختند، انجام دهند و این واقعاً هیجان‌انگیز است.

در حال حاضر اطلاعات اندکی از ریمیک The Witcher وجود دارد. سی‌دی‌ پراجکت رد آن را به عنوان یک بازی با اسم رمز Canis Majoris در اکتبر سال ۲۰۲۲ و به عنوان یک اثر نقش‌آفرینی AAA و داستان محور معرفی کرد. این پروژه در اواخر همان ماه به عنوان The Witcher Remake معرفی شد و سی‌دی پراجکت رد اعلام کرد که استودیوی Fool’s Theory وظیفه‌ی توسعه‌ی این ریمیک را برعهده دارد. همچنین چندی پیش اعلام شد که حدود ۳۳۰ نفر از کارمندان سی‌دی پراجکت رد روی توسعه The Witcher 4 کار می‌کنند.

منبع : IGN