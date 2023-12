فیلم Wonka با بازی تیموتی شالامی در اولین هفته حضورش روی پرده سینماهای داخل آمریکا بر صدر جدول باکس آفیس ایستاد. فیلم «وانکا» با نقش‌آفرینی تیموتی شالامی در نقش اصلی است و داستانی کلاسیک را به نمایش در می‌آورد. این اثر سینمایی در اولین هفته اکرانش روی پرده سینماهای داخل آمریکا توانست به فروش ۳۹ […]

۲۷ آذر ۱۴۰۲

فیلم Wonka با بازی تیموتی شالامی در اولین هفته حضورش روی پرده سینماهای داخل آمریکا بر صدر جدول باکس آفیس ایستاد. فیلم «وانکا» با نقش‌آفرینی تیموتی شالامی در نقش اصلی است و داستانی کلاسیک را به نمایش در می‌آورد. این اثر سینمایی در اولین هفته اکرانش روی پرده سینماهای داخل آمریکا توانست به فروش ۳۹ میلیون دلاری دست پیدا کند و در صدر جدول باکس آفیس این هفته قرار بگیرد. فیلم «وانکا» هفته گذشته زودتر در برخی از کشورها اکران شده بود و این هفته نیز در دومین هفته اکران بین‎‌المللی‌اش توانست به فروش ۵۳٫۶ میلیون دلار دست پیدا کند و فروش بین‌المللی کلی‌اش را به رقم ۱۱۲٫۴ میلیون دلار افزایش بدهد و با احتساب فروش داخلی و بین‌المللی، فروش جهانی این اثر به رقم ۱۵۱٫۴ میلیون دلار افزایش پیدا کرده است. فیلم Hunger Games Songbirds Snakes جایگاه دوم جدول باکس آفیس این هفته را فیلم Hunger Games: Songbirds & Snakes به خودش اختصاص داده است. این اثر سینمایی که پنجمین هفته اکرانش را پشت سر می‌گذراند، این هفته به فروش ۵٫۸ میلیون دلاری در داخل آمریکا بسنده کرد و فروش داخلی کلی‌اش را به رقم ۱۴۵٫۲ میلیون دلار افزایش داد. این اثر سینمایی تازه از فرنچایز «بازی‌های گرسنگی» این هفته فروش ۶٫۵ میلیون دلاری را در خارج از آمریکا به ثبت رساند و فروش بین‌المللی کلی‌اش را به رقم ۱۵۵٫۳ میلیون دلار افزایش داد تا پس از پنج هفته اکران، فروش جهانی این اثر سینمایی از مرز ۳۰۰ میلیون دلار عبور کند. انیمه Boy and the Heron انیمه Boy and the Heron که جدیدترین ساخته هایائو میازاکی به شمار می‌رود و هفته گذشته در صدر جدول باکس آفیس قرار داشت، این هفته در دومین هفته اکرانش روی پرده سینماها توانست به فروش ۵٫۱ میلیون دلار دست پیدا کند و فروش کلی‌اش در داخل آمریکا را به رقم ۲۳٫۱ میلیون دلار افزایش بدهد. جایگاه چهارم جدول باکس آفیس این هفته را نیز فیلم Godzilla Minus One به خودش اختصاص داده است. این اثر سینمایی این هفته به فروش ۴٫۸ میلیون دلار در داخل آمریکا دست پیدا کرد و فروش کلی داخلی‌اش را به رقم ۳۴٫۲ میلیون دلار رساند. انیمیشن Trolls Band Together نیز جایگاه پنجم جدول باکس آفیس را از آن خودش کرده است. این انیمیشن سینمایی این هفته به فروش ۴ میلیون دلاری در داخل آمریکا بسنده کرد و توانست فروش کلی‌اش در داخل آمریکا را به رقم ۸۸٫۷ میلیون دلار افزایش بدهد. این انیمیشن در گیشه‌های بین‌المللی این هفته فروش ۲ میلیون دلاری را تجربه کرد و فروش کلی بین‌المللی خودش را به رقم ۹۴٫۵ میلیون دلار افزایش داد تا با احتساب فروش داخلی و بین‌المللی، این انیمیشن سینمایی پس از پنج هفته اکران به فروش جهانی ۱۸۳٫۱ میلیون دلاری برسد. در ادامه جدول باکس آفیس این هفته را مشاهده می‌کنید. جدول باکس آفیس هفته نام فیلم فروش آخرهفته (میلیون دلار) ۱ Wonka ۳۹ ۲ Hunger Games: Songbirds & Snakes ۵٫۸ ۳ Boy and the Heron ۵٫۱ ۴ Godzilla Minus One ۴٫۸ ۵ Trolls Band Together ۴ ۶ Wish ۳٫۲ ۷ Christmas With the Chosen: Holy Night ۲٫۹ ۸ Napoleon ۲٫۲ ۹ Renaissance/Beyonce ۲ ۱۰ Poor Things ۱٫۲ فروش فیلم‌ها مربوط به داخل آمریکا است. منبع: deadline

