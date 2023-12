طراح فنی The Last of Us Online: این بازی نقطه برجسته دوران کاری من بود

تعدادی از توسعه‌دهندگانی که روی پروژه چندنفره‌ی لغو شده‌ی The Last of Us Online کار کرده‌اند، از تجربه‌ی مثبت خود بر روی این کار گفته‌اند.

استودیوی ناتی داگ (Naughty Dog) اخیراً تایید کرد که به طور رسمی به توسعه‌ی بازی The Last of Us Online پایان داده و از لغو این اثر خبر داد. به دنبال اعلام لغو این بازی، برخی از توسعه‌دهندگانی که روی این پروژه کار می‌کردند، در رسانه‌های اجتماعی درباره تجربه‌ی خود صحبت کردند و نظرات آن‌ها بسیار مثبت به نظر می‌رسد.

ناتانیل فرگوسن (Nathaniel Ferguson)، که از فوریه ۲۰۲۲ به عنوان طراح فنی روی The Last of Us Online کار می‌کرد، این پروژه را برجسته‌ترین نقطه‌ی حرفه‌ی خود خواند و گفت این بازی همیشه یک پروژه بسیار ویژه برای او خواهد بود. همچنین کار مورلی (Karl Morley)، طراح بازی، که اکنون در Firesprite، یکی از استودیوهای فرست پارتی پلی استیشن مشغول به کار است، در خصوص این بازی لغو شده می‌گوید:

من در این پروژه بیشتر از هر پروژه دیگری در دوران کاری‌ام چیزهای جدید آموختم و از انجام این بازی بیشتر از هر بازی چندنفره دیگری لذت بردم.

چند توسعه‌دهنده‌ی دیگر شامل درو ویلسون (Drew Wilson)، سرپرست سابق بخش کنترل کیفیت (QA) و ابیگل تان (Abigail Tan)، دستیار تهیه‌کنند به همراه چند سازنده‌ی دیگر در خصوص پروژه‌ی لغو شده‌ی The Last of Us Online صحبت کرده‌اند.

اخیراً تصویری از The Last of Us Online فاش شده که ظاهراً منوی اصلی این بازی را نمایش می‌دهد. در این تصویر شخصیت بازیکنی در یک محیط داخلی نشسته است و گزینه‌هایی برای فروشگاه درون‌ بازی، بتل پس و موارد دیگر نمایش داده می‌شود.

ناتی داگ تایید کرده است که پس از لغو این عنوان آنلاین در حال حاضر روی ساخت چند بازی تک‌نفره روایت محور کار می‌کند.

نظر شما در این باره چیست؟