این خبر ساعاتی پیش منتشر شد. مک‌کافری که بین گیمرها با صدای مکس پین شناخته می‌شود و در هر سه بازی این مجموعه وظیفه‌ی صداپیشگی مکس پین را بر عهده داشت و همچنین از ظاهر او برای این شخصیت محبوب در بازی مکس پین ۳ استفاده شده بود، ظاهراً در روز یکشنبه در جمع دوستان و خانواده خود پس از دوره‌ی سخت مبارزه با سرطان این جهان را ترک گفت.

مک‌کافری علاوه بر صداپیشگی در نقش مکس پین، در بازی «کنترل» استودیو رمدی نیز ایفای نقش کرد که در آن نقش زکریا ترنچ (Zachariah Trench)، مدیر اداره کنترل فدرال را ایفا کرد.

اخیراً هم جیمز مک‌کافری در جدیدترین بازی استودیو رمدی یعنی آلن ویک ۲ که توانست تحسین‌ها و جوایز زیادی دریافت کند، صدای شخصیتی به نام الِکس کیسی را بر عهده دارد که شخصیتی است که ظاهر او بر اساس ظاهر کارگردان آلن ویک ۲ یعنی سم لیک طراحی شده است.

در اولین بازی مکس پین هم ظاهر شخصیتی اصلی بازی بر اساس چهره‌ی سم لیک طراحی شده بود. در واقع، اکنون با درگذشت جیمز مک‌کافری، اولین و آخرین همکاری او با استودیو رمدی در نقش شخصیتی بوده که چهره‌اش بر اساس چهره‌ی سم لیک ساخته شده است.

کوین دیلون، بازیگر سینما، اوایل امروز پیامی در اینستاگرام منتشر کرد که در آن از مرگ مک‌کافری خبر داد و برای او آرزوی آرامش کرد و بیان کرد که خوش‌شانس بوده که او را در زندگی شناخته است.

بعد از آن پیام، از آنجایی که کسی از نزدیکان مک‌کافری این خبر را تأیید نکرد، ابهام‌هایی درباره‌ی صحت آن وجود داشت اما بالاخره ساعاتی پیش TMZ به‌صورت رسمی این خبر را تأیید کرد و دلیل مرگ جیمز مک‌کافری را مولتیپل میلوما اعلام کرد که نوعی سرطان مغز استخوان است.

استودیو رمدی هم بعد از این اتفاق در واکنشی در شبکه‌ی اجتماعی ایکس نوشت: «ما از شنیدن خبر درگذشت دوست و هم کار محبوبمان جیمز مک‌کافری، صدای نمادین مکس پین و الکس کیسی عمیقاً غمگین هستیم. استعداد قابل‌توجه او به شخصیت‌های ما جان بخشید و تأثیری ماندگار بر جامعه ما گذاشت. قلب ما با خانواده‌ی او همدردی می‌کند.»

مک‌کافری علاوه بر نقشش در بازی‌های رمدی، در ریبوت سال ۲۰۰۸ بازی Alone in the Dark هم نقش ادوارد کارنبی را بازی کرد. او همچنین یکی از نقش‌های اصلی سریال درام Rescue Me را بازی کرده بود که در آن او نقش روح یک آتش‌نشان متوفی را بازی می‌کرد که اغلب در رؤیا به دیدن قهرمان داستان می رفت.

صدای مکس پین برای همیشه جهان را ترک کرد و اکنون احتمالاً طرفداران مکس پین با تجربه‌ی بازسازی این بازی که توسط رمدی در دست توسعه قرار دارد، بیش از پیش دلتنگ او شوند.

منبع: VGC

