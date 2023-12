بتسدا در مقطعی پیشنهاد آبسیدین برای ساخت چند اسپین آف از The Elder Scrolls را رد کرد

یکی از بنیانگذاران آبسیدین می‌گوید که یکی از پروژه‌های مطرح شده برای The Elder Scrolls قرار بود یک اسپین‌ آف کوچک‌تر شبیه به بازی Fallout: New Vegas باشد.

تعداد زیادی از طرفداران فرنچایز Fallout اعتقاد دارند که استودیوی آبسیدین (Obsidian Entertainment) با Fallout: New Vegas در به تصویر کشیدن ماهیت این سری نسبت به بتسدا گیم استودیوز (Bethesda Game Studios) در بازی‌های اصلی این مجموعه کار بهتری را ارائه داده است. حال اطلاعات جدید منتشر شده نشان می‌دهد که آبسیدین ممکن بود اسپین آف‌های مشابهی را برای فرنچایز The Elder Scrolls بسازد.

کریس اولون در توییت‌های اخیر خود به این موضوع اشاره کرده است. آقای اولون که یکی از بنیانگذاران آبسیدین محسوب می‌شود، در سال ۲۰۱۵ به ۱۲ سال فعالیت خود در این استودیو پایان داد. وی در این استودیو سابقه‌ی کار روی بازی‌های Star Wars: Knights of the Old Republic 2، Neverwinter Nights 2 و Fallout: New Vegas را داشته است. وی اخیراً با انتشار توییتی فاش کرد که در مقطعی چندین اسپین‌ آف The Elder Scrolls را به بتسدا پیشنهاد کرد و یکی از پروژه‌های پیشنهادی می‌توانست یک اسپین‌ آف کوچک‌تر بین قسمت‌های اصلی و شبیه به Fallout: New Vegas باشد.

وی در این باره گفت:

یکی از پیشنهادهایی که برای اسپین آف The Elder Scrolls مطرح کردم، پروژه‌ای شبیه به Fallout: New Vegas بود. این اسپین آف بین نسخه‌های سوم و چهارم Fallout منتشر شد. این پروژه می‌توانست در طول سال‌های قبل از انتشار بازی بعدی بتسدا، ماجراجویی‌های بیشتری را در محیط ایجاد کند.

وی همچنین توضیح داد که ایده پشت ساخت اسپین آف این بود که یک چرخه توسعه چند استودیویی برای The Elder Scrolls داشته باشید که باعث می‌شد آبسیدین عناوینی در مقیاس کوچک‌تر را بین نسخه‌های پرچم‌دار بتسدا گیم استودیو منتشر کند. با این حال، پیشنها ساخت این اسپین آف را رد کرد و کریس اولون در این باره می‌گوید ناامیدی بتسدا در استقبال از Fallout: New Vegas یک عامل مهم در این تصمیم بوده است.

من فکر می‌کردم که امتحان کردن سیستمی مشابه با آنچه که Treyarch/Activision در آن زمان با Call of Duty اجرا می‌کرد، ضرری ندارد. Bethesda می‌تواند یک نسخه اصلی را بسازد، سپس ما یک عنوان اسپین آف از The Elder Scrolls (در همان جهان یا یک خط زمانی متفاوت) را قبل از انتشار بزرگ بعدی بتسدا منتشر می‌کنیم.

از آنجایی که آبسدین و بتسدا در حال حاضر متعلق به مایکروسافت هستند، همکاری دوباره‌ی آن‌ها در ساخت پروژه‌های جدید می‌تواند هیجان‌انگیز باشد. آبسدین در گذشته اشاره کرده است که دوست دارد یک بازی جدید از فرنچایز Fallout را بسازد.

بتسدا گیم استودیوز در حال حاضر روی محتوای پس از انتشار عنوان Starfield و همچنین ساخت بازی مورد انتظار The Elder Scrolls 6 کار می‌کند که چند ماه قبل از مرحله پیش تولید خارج شد. استودیوی آبسیدین روی ساخت بازی Avowed کار می‌کند که قرار است در سال ۲۰۲۴ منتشر شود و همچنین عنوان The Outer Worlds 2 را نیز در دست توسعه دارد.

منبع: Gamingbolt