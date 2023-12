استودیوی یوبیسافت مونپلیه (Ubisoft Montpelier) به صورت رسمی از به پایان رسیدن مراحل ساخت عنوان ۲.۵ بعدی Prince of Persia: The Lost Crown خبر داد. بازی Prince of Persia: The Lost Crown داستان مبارزی به نام سارگون (Sargon) را روایت می‌کند که در The Immortals پذیرفته شده است. او در ماموریتی برای نجات شاهزاده ربوده […]

مراحل توسعه Prince of Persia: The Lost Crown به پایان رسید محسن رضوی فر ۲۸ آذر ۱۴۰۲ - 09:04