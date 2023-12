۱۰ کارگردان و بازیگری که باید همکاری بیشتری با هم داشته باشند

این بازیگران و کارگردان‌ها تنها یک فیلم موفق با هم ساختند و باید همکاری بیشتری با یکدیگر داشته باشند.

برخی از بازیگران و کارگردان‌ها در همان همکاری اول خود به موفقیت بسیار خوبی دست پیدا می‌کنند و به‌خاطر همین همکاری طلایی باید بیشتر با یکدیگر کار کنند. کارگردان و بازیگر می‌توانند شراکت‌ها و همکاری‌های طولانی و موفقی را ایجاد کنند که در آن، هر کدام از آن‌ها بهترین جنبه‌های خودشان را بروز بدهند. از جمله این همکاری‌ها میان بازیگران و کارگردان‌ها می‌توان به همکاری مارتین اسکورسیزی و رابرت دنیرو اشاره کرد که چندین دهه ادامه دارد و همین نیز باعث شده تا آن‌ها روی جنبه‌های هنری یکدیگر تأثیر بگذارند. اما همه پویایی‌های میان بازیگر و کارگردان نیازمند زمان زیادی برای توسعه نیست. برخی از زوج کارگردان و بازیگر در اولین پروژه خودشان به موفقیت می‌رسند و همین نیز سبب شده تا اشتیاق برای همکاری دوباره آن‌ها در بین مخاطبان زیاد باشد.

اگر بینش هنری یک بازیگر و کارگردان در یک راستا قرار بگیرد، پس آن‌ها برای شناخت یکدیگر نیاز به زمان زیادی ندارند. این به‌ویژه در مورد زوج‌های هنری کمدی صدق می‌کند و توضیح می‌دهد که چرا بسیاری از کارگردان‌های کمدی سعی می‌کنند از همان بازیگرانی استفاده کنند که حس شوخ طبعی‌شان را درک می‌کنند. اما این می‌تواند در هر ژانری رخ بدهد. اگرچه غیر عادی است که برخی از این زوج‌های موفق تنها یک بار با یکدیگر کار کردند ولی این امید وجود دارد که در آینده نیز بتوانند با هم کار کنند. در ادامه همراه با ما باشید تا به معرفی ۱۰ کارگردان و بازیگری بپردازیم که باید همکاری بیشتری با هم داشته باشند.

۱۰. تایکا وایتیتی و سم راکول

فیلم Jojo Rabbit

فیلم Jojo Rabbit محصول سال ۲۰۱۹ میلادی یکی از اولین ساخته‌های تایکا وایتیتی با بازیگران عمدتاً آمریکایی بود و با وجود اینکه خود او در این اثر سینمایی نقش شخصیت آدولف هیتلر را بازی می‌کرد اما در کنارش بازیگران برجسته دیگری نیز به چشم می‌خوردند. در چند سال گذشته، سم راکول یکی از بهترین بازیگران شخصیت‌های کمدی در هالیوود بوده است. او با نقش‌آفرینی‌های خودش در فیلم See How They Run، فیلم Three Billboards Outside Ebbing, Missouri و فیلم Seven Psychopaths توانست برجسته باشد. در فیلم Jojo Rabbit او نقش یک مربی بی‌علاقه برای جوانان هیتلر را بازی می‌کند و همین نیز به سم راکول اجازه می‌دهد تا تسلطش روی کمدی عجیب را به نمایش در بیاورد. سبک او به‌خوبی با حس شوخ طبیعی تایکا وایتیتی مطابقت دارد.

۹. کریستوفر نولان و لئوناردو دی کاپریو

فیلم Inception

فیلم Inception محصول سال ۲۰۱۰ میلادی به‌عنوان یکی از موفق‌ترین فیلم‌های حرفه کریستوفر نولان و همچنین حرفه بازیگری لئوناردو دی کاپریو به شمار می‌رود و واقعاً جای تعجب دارد که با وجود چنین موفقیتی، چرا آن‌ها در پروژه‌های دیگر با یکدیگر همکاری نداشته‌اند. لئوناردو دی کاپریو توانسته در این سال‌ها نام و آوازه بزرگی را برای خودش ایجاد کند و معمولاً نیز فقط نقش‌های اصلی را بازی می‌کند و جدیدترین فیلم کریستوفر نولان نیز جایی برای او نداشته است. کریستوفر نولان نیز بلاک‌باسترهای بلندپروازانه‌ای می‌سازد که ترکیبی از اکشن مهیج با ایده‌های علمی و فلسفی پیچیده هستند. دی کاپریو به دلیل توانایی‌اش در عمیق شدن و رفتن به زیر پوست شخصیت‌هایش شهرت دارد و بنابراین، کریستوفر نولان می‌تواند از او برای به نمایش در آوردن برخی از مفاهیم گیج‌کننده داستان‌هایش به‌راحتی بهره ببرد.

۸. کوئنتین تارانتینو و مارگو رابی

فیلم Once Upon a Time in Hollywood

مارگو رابی در فیلم Once Upon a Time in Hollywood مدت زمان زیادی حضور نداشت و بیشتر زمان فیلم نیز حول محور شخصیت‌هایی با بازی لئوناردو دی کاپریو و برد پیت بوده است اما باید گفت که او نقش‌آفرینی شگفت‌انگیزی در نقش شارون استون داشته است. نامه عاشقانه کوئنتین تارانتینو به عصر طلایی هالیوود یادآور دوران ستاره‌های واقعی سینما بوده است. از همین رو، اصلاً جای تعجب ندارد که او این دو بازیگر برجسته را در نقش‌های اصلی فیلم قرار بدهد و به مارگو رابی این فرصت را بدهد تا در همین مدت زمان کوتاه بدرخشد. بسیاری از صحنه‌های مارگو رابی در این فیلم به تنهایی بوده و مطمئنا این بازیگر می‌تواند برای نقش‌های غیرمعمول آثار تارانتینو بسیار مناسب باشد.

۷. وس اندرسون و تام هنکس

Asteroid City

وس اندرسون دوست دارد که معمولاً با طیف شناخته شده‌ای از بازیگران در آثار مختلفش همکاری کند. برخی از بازیگرانی که او همکاری‌های متعددی با آن‌ها دارد شامل جیسون شوارتزمن، تیلدا سوئینتون و ویلم دفو می‌شود. در فیلم Asteroid City محصول سال ۲۰۲۳، تام هنکس ثابت کرد که او نیز می‌تواند یکی از این بازیگران همکار همیشگی وس اندرسون باشد. بازیگران فیلم «شهر سیارکی» ترکیبی از بازیگران متداول فیلم‌های وس اندرسون با چهره‌های جدیدی همچون تام هنکس، مارگو رابی و استیو کارل بوده است. تام هنکس در میان برجسته بوده و در این فیلم نقش پدر زن شخصیتی با بازی جیسون شوارتزمن به نام استنلی زک را بازی می‌کند. از آنجا که بسیاری از فیلم‌های وس اندرسون به نحوی در مورد روابط پدر و پسر هستند، تام هنکس می‌تواند گزینه بسیار خوبی برای فیلم‌های دیگر وس اندرسون باشد.

۶. استیون سودربرگ و آدام درایور

فیلم Logan Lucky

آدام درایور در کارنامه هنری خودش با برخی از کارگردان‌های برجسته و افسانه‌ای همکاری کرده که شامل مارتین اسکورسیزی، ریدلی اسکات و اسپایک لی می‌شود. در فیلم Logan Lucky، او نقش فردی را بازی می‌کند که به همراه برادرش از یک مسابقات ناسکار در کارولینای شمالی سرقت می‌کنند. استیون سودربرگ بهترین جنبه‌ها را از آدام درایور به نمایش می‌گذارد که می‌تواند برای هر نقشی جذابیت و نشاط به ارمغان بیاورد. آدام درایور محدوده بازیگری باورنکردنی‌ای دارد اما نقش‌های کمدی او به او اجازه می‌دهد تا به‌گونه‌ای بدرخشد که تعداد کمی از بازیگران می‌توانند. فیلم Logan Lucky یادآور مجموعه بزرگ و سرقتی دیگر استیون سودربرگ یعنی Ocean’s Eleven است. این اثر سینمایی جذابیت بسیار زیادی داشت و مطمئنا اگر استیون سودربرگ بخواهد فیلم‌های بیشتری به این سبک بسازد، آدام درایور می‌تواند گزینه ایده‌آل برای نقش‌آفرینی باشد.

۵. ریدلی اسکات و ونسا کربی

فیلم Napoleon

جدیدترین فیلم ریدلی اسکات بسیاری را منتقدان و تماشاگران سینما را متحیر کرد اما بازی ونسا کربی در آن همان‌طور که انتظار می‌رفت، بسیار عالی بود. نادرستی‌های تاریخی فیلم Napoleon و لحن کمدی عجیب و غریب آن برخلاف انتظار اکثر مردم از درامی تاریخی بود، به‌ویژه با توجه به آثار قبلی ریدلی اسکات همچون فیلم Gladiator و فیلم The Last Duel. تجربه اکشن ونسا کربی با فیلم‌های Mission: Impossible و Fast and Furious و همچنین توانایی‌های او در نقش‌های دراماتیک سبب شده تا ریدلی اسکات بتواند از او در ژانرهای مختلفی بهره ببرد. ریدلی اسکات دوست دارد تا در ژانرهای مختلفی کار کند و به نظر می‌رسد که ونسا کربی نیز بازیگری است که توانایی بسیار بالایی دارد و همسو با خواسته‌های کارگردان ریدلی اسکات عمل می‌کند.

۴. استیون اسپیلبرگ و دنیل کریگ

فیلم‌های James Bond

دنیل کریگ پس از اینکه مجموعه فیلم‌های James Bond را پشت سر گذاشته، می‌تواند هر نقش و هر فیلمی که دوست دارد بازی کند. او نقش‌آفرینی خوب و درخشانی در نقش بنوا بلانک در فیلم‌های Knives Out داشته اما اگر او بخواهد بار دیگر در ژانر اکشن نقش‌آفرینی کند، می‌تواند همکاری دوباره با پادشاه فیلم‌های بلاک‌باستری تابستانی یعنی استیون اسپیلبرگ داشته باشد. استیون اسپیلبرگ و دنیل کریگ تنها در انیمیشن سینمایی The Adventures of Tintin با یکدیگر همکاری داشتند اما باید گفت که دنیل کریگ انتخابی عالی برای فیلم‌های اکشن استیون اسپیلبرگ به شمار می‌رود. استیون اسپیلبرگ مدتی است که فیلمی بلاک‌باستری و مهیج نساخته است اما با وجود دنیل کریگ می‌تواند موفقیتی که با هریسون فورد و تام کروز به دست آورده بود را تکرار کند. انیمیشن The Adventures of Tintin سکانس‌های اکشن سرگرم‌کننده‌ای داشت اما فیلمی لایو اکشن نبود.

۳. دیوید فینچر و رابرت داونی جونیور

فیلم Zodiac

رابرت داونی جونیور بیشتر به‌خاطر نقش‌آفرینی در دنیای سینمایی مارول و نقش مرد آهنی شناخته می‌شود اما با نقش‌آفرینی جذاب و خیره‌کننده خودش در فیلم Oppenheimer توانست از زیر سایه مارول خارج شود. این نقشی فوق‌العاده بود که استعدادهای دراماتیک این بازیگر را به مخاطبان یادآور می‌شد. به نظر می‌رسد که رابرت داونی جونیور به دنبال آن است تا همین روند را ادامه بدهد و حالا زمان مناسبی است که او همکاری دوباره‌ای با دیوید فینچر داشته باشد. دیوید فینچر کارگردان دراماتیک دقیقی است و توجه او به جزئیات کمک می‌کند تا بهترین بازی و نقش‌آفرینی از بازیگران گرفته شود. رابرت داونی جونیور در فیلم Zodiac در کنار جیک جیلنهال واقعاً نقش‌آفرینی فوق‌العاده‌ای داشت.

۲. اسپایک لی و جان دیوید واشنگتن

فیلم BlacKkKlansman

اسپایک لی قبلاً با پدر جان دیوید واشنگتن یعنی دنزل واشنگتن همکاری‌های متعددی داشته است و مطمئنا او می‎‌تواند همکاری متعددی نیز با پسر وی داشته باشد. نقش‌آفرینی جان دیوید واشنگتن در فیلم BlacKkKlansman یکی از بهترین نقش‌آفرینی‌های وی بود. این فیلم نسبت به فیلم‌های دیگر وی بیشتر کمدی بود اما واشنگتن توانست نقش‌آفرینی بسیار خوبی در کنار آدام درایور در این فیلم داشته باشد و به‌خوبی نقش دو کارآگاه را بازی کنند که به سازمان کلان نفوذ می‌کنند. جان دیوید واشنگتن شاید آن شدت پدرش را نداشته باشد اما مطمئنا جذابیت او را به ارث برده است. حتی فیلم‌های اسپایک لی که به موضوعات سنگینی می‌پردازند، اغلب رگه‌های کمدی دارند و جان دیوید واشنگتن می‌تواند کاملاً مناسب دیالوگ‌های فیلم‌های وی باشد.

۱. جردن پیل و لوپیتا نیونگو

فیلم Us

جرد پیل توانسته همکاری بسیار خوبی با دنیل کالویا داشته باشد ولی یکی از فیلم‌های جردن پیل بدون حضور دنیل کالویا این فرصت را در اختیار لوپیتا نیونگو قرار داد تا بدرخشد. در فیلم Us، لوپیتا نیونگو نقش دو شخصیت را بازی می‌کند؛ نقش یک زن و نقش هم‌زاد سادیست و خشن او که از جامعه‌ای در زیرزمین است. همین نیز این فرصت را به لوپیتا نیونگو داد تا توانایی‌های خودش را به‌عنوان شخصیت قهرمان و شخصیت شرور نشان بدهد و همین نیز سبب شده تا او همسو با سبک ترسناک، روان‌شناختی و پیچیده جردن پیل باشد. واقعاً دیدن لوپیتا نیونگو و دنیل کالویا در کنار یکدیگر در یکی از فیلم‌های جردن پیل بسیار جالب خواهد بود چراکه آن‌ها می‌توانند به‌خوبی یکدیگر را تکمیل کنند. جزئیاتی درباره فیلم بعدی جردن پیل در دسترس نیست و بازیگران آن نیز مشخص نشده‌اند.

در این مطلب به معرفی ۱۰ کارگردان و بازیگری پرداختیم که تاکنون فقط یک همکاری با یکدیگر داشتند، همکاری‌ای که بسیار موفقیت‌آمیز بوده و به همین خاطر نیز این زوج کارگردان و بازیگر باید همکاری‌های بیشتری با هم داشته باشند.

منبع: screenrant