واکنش جرج کلونی نسبت به ایفای مجدد نقش شوالیه تاریکی

جرج کلونی در اظهار نظری جالب توجه به ایفای مجدد نقش شوالیه تاریکی واکنش نشان داده است.

جرج کلونی بازیگر، تهیه‌کننده و کارگردان مشهور آمریکایی در طی سال‌های گذشته آثار ماندگاری را از خود بر جای گذاشته است. با این حال نقش آفرینی او در فیلم Batman & Robin (بتمن رابین) جوئل شوماخر به حدی فاجعه آمیز ظاهر شد که عملاً مرگ شخصیت شوالیه تاریکی را برای سال‌ها در سینما رقم زد تا این که در اواسط دهه ۲۰۰۰ میلادی سر و کله کریستوفر نولان پیدا شد و این قهرمان نمادین کمیک‌های دی‌سی را در هالیوود نجات داد.

در حالی که هیچکس انتظار بازگشت او به آثار کمیک بوکی را نداشت اما در تصمیمی جنجالی و طی سکانس پایانی فیلم شکست خورده The Flash (فلش) شاهد نقش آفرینی مجدد این هنرمند ۶۲ ساله در قامت بروس وین بودیم که با انتقادات شدیدی از سوی مخاطبین همراه شده است. مسئله‌ای که به نظر می‌رسد حتی او نیز نسبت به یاد آوردن این اتفاق احساس شرم می‌کند.

زیرا جرج کلونی در جریان برگزاری فرش قرمز فیلم جدید خود تحت عنوان The Boys in the Boat (پسران در قایق) و مصاحبه با Entertainment Tonight اعلام کرده که:

گمان نمی‌کنم به حد کافی مواد مخدر در جهان وجود داشته باشد تا من را برای بازگشت به آنجا مجاب نماید.

او در ادامه توضیح می‌دهد که تصور داشته تا با نقش آفرینی مجدد بروس وین بتواند خاطرات تلخ سینماگران را جبران نماید.

فکر می‌کردم که برای بازگشت من به نقش بتمن شور و اشتیاقی وجود داشته باشد. در واقع به آن‌ها گفتم که لباس نمادین من با آن برجستگی‌های بدنی کجاست؟ آن‌ها گفتند که می‌توانیم بدون حضور آن لباس کار را پیش ببریم و من پاسخ دادم که بدون حضور آن، بتمن من واقعی نخواهد بود. مگر نه؟

فیلم The Flash با بودجه‌ای فراتر از ۲۰۰ میلیون دلار به حدی ناامید کننده ظاهر شد که فروشی فاجعه‌بار در گیشه جهانی به ثبت رساند. اثری که پتانسیل‌های بتمن بن افلک و مایکل کیتون را به باد داد و در نهایت دست به دامن بروس وین جرج کلونی شد که به معنای واقعی کلمه هیچکس خواهان تماشای او در نقش بتمن نبوده است.

با توجه به سخنان جرج کلونی بعید به نظر می‌رسد که او حتی تصور ایفای مجدد نقش بتمن را در ذهنش داشته باشد.

منبع: کامیک‌بوک