تصویر جدید فیلم Kingdom of the Planet of the Apes منتشر شد

تصویر جدیدی از فیلم Kingdom of the Planet of the Apes منتشر شده که شخصیت اصلی داستان را به معرض نمایش گذاشته است.

پس از پایان ۳ گانه حماسی مت ریوز حول محور میمون جهش یافته‌ای به نام سزار حال نوبت به نسل جدیدی از میمون‌ها رسیده تا در فیلم Kingdom of the Planet of the Apes (قلمرو سیاره میمون‌ها) حاکمیت خود را بر سیاره زمین که زمانی در کنترل انسان‌ها بوده، ثتبیت نمایند. اثری که ۳۰۰ سال پس از وقایع فیلم War for the Planet of the Apes (جنگ برای سیاره میمون‌ها) جریان داشته و بشریت را به شکاری برای این موجودات غیرقابل کنترل تبدیل کرده است.

حال امروز تصویر جدیدی از این فیلم مورد انتظار منتشر شده که قهرمان اصلی داستان به نام نوآ را به معرض نمایش می‌گذارد. میمون کنجکاوی که علاقه عجیبی به گذشته سیاره زمین داشته و قصد دارد تا به جست و جوی رمز و رازهای پنهان شده در آن بپردازد.

جو هارتویک تهیه‌کننده فیلم جدید سیاره میمون‌ها اعلام کرده که:

فیلم‌های پیشین به مانند The Dark Knight از حس و حال سنگین و تاریکی حول محور قهرمان اصلی یعنی سزار برخوردار بودند. در فیلم جدید ما رویه دیگری را در پیش گرفته‌ایم و در حالی که نوآ مسئولیت سنگینی بر دوش خواهد داشت اما روایت کاملاً متفاوتی حول محور او صورت می‌گیرد که در بستری از دنیای جدید شکل گرفته است.

طبق گزارشات منتشر شده به نظر می‌رسد که فیلم Kingdom of the Planet of the Apes زمینه‌ساز ۳ گانه‌ای جدید خواهد بود. فیلمی با حضور بازیگرانی نظیر فریا آلن، پیتر میکون، ایکا دارویل که برای اکران در تاریخ ۲۴ مه ۲۰۲۴ (۴ خرداد ۱۴۰۳) برنامه ریزی شده است.

منبع: کامیک‌بوک