نقد و بررسی God of War Ragnarok: Valhalla

طی این مطلب به بررسی بسته‌‌الحاقی تازه و رایگان عنوان God of War Ragnarok خواهیم پرداخت تا ببینیم چطور توانسته است المان‌های روگ لایک را به این اثر تعمیم دهد.

پس از انتشار عنوان God of War Ragnarok در سال ۲۰۲۲، تمامی طرفداران منتظر بسته‌الحاقی این عنوان بودند و چندی پیش، طی مراسم Game Awards 2023، سرانجام از این DLC رونمایی شد و طی یک حرکت بسیار پسندیده سازندگان این بسته‌الحاقی را به صورت کاملا رایگان در اختیار تمام مخاطبان قرار دادند. این DLC یک تجربه‌ی روگ لایک را در دل ساختار این اثر تعبیه می‌کند و به طور همزمان با روایت خود به تلاش Kratos برای عبور از کلنجارهای درونی او می‌پردازد.

در ادامه قصد داریم به بررسی بسته‌ی الحاقی Valhalla پرداخته و ببینیم که آیا در ارائه‌ی یک تجربه‌ی روگ لایک جذاب در یک بازی God of War موفق عمل می‌کند یا خیر؟

سایه‌های گذشته و اشباح امروز

همانطور که احتمالا می‌دانید داستان Valhalla پس از جریانات بازی اصلی رخ می‌دهد، زمانی که Kratos دعوت‌نامه‌ای بی‌نام و نشان دریافت می‌کند که در آن موقعیت والهالا، مکانی برای تسلط یافتن وجودیت خود که تنها افراد معدودی از مکان آن با خبر هستند اعلام شده است و از Kratos دعوت شده تا به آن جا برود. از همین رو، او و Mimir راهی این مکان عجیب می‌شوند تا بفهمند چه کسی و با چه قصدی آن‌ها را به والهالا فراخوانده است.

زمانی که به ساحل این محل می‌رسند، ناگهان تمامی زره‌ها و اسلحه‌های Kratos به حالت ابتدایی خود بازگشته و در واقع همه چیز به حالت خام خود باز می‌گردد و حال آن‌ها باید به والهالا ورود کنند و دریابند که دقیقا چه چیزی پشت درهای آن انتظارشان را می‌کشد. زمانی که وارد والهالا می‌شوند Kratos به سرعت در می‌یابد که محیط والهالا به طور مستقیم از ذهن و خاطرات او تغذیه کرده و تمامی محیط‌هایی که در آن قدم می‌گذارند دقیقا برگرفته از خاطرات و یا دوره‌ای از زندگی اوست. در این بین Kratos در حال کلنجار رفتن با درخواستی است که Freya از او کرده بود و آن هم جایگزینی با Tyr به عنوان خدای جنگ بود.

او در این روند با محیط‌هایی از یونان روبه‌رو می‌شود که یادآور خاطرات نه چندان خوشایندی برای او بوده و حتی در این بین چهره‌های آشنایی را ملاقات می‌کند که هرگز تصور نمی‌کرد دوباره با آن‌ها روبه‌رو شود. با پیش‌روی هر چه بیشتر Kratos در والهالا، بیشتر مشخص می‌شود که این محیط در حال به چالش کشیدن او برای رویارویی با ارواحی است که قرن‌ها پیش آن‌ها را به زور درون خودش دفن کرده بود و حالا آن‌ها بازگشته‌اند تا او را تسخیر کنند. اما در نهایت زمانی که Kratos در این محیط کشته می‌شود، مستقیما به ساحل والهالا باز می‌گردد و در اینجا Freya ،Sigurn و همراهانشان را ملاقات می‌کند که برای یافتن او به والهالا آمده‌اند.

با وجود عدم اطمینان Freya به ایده‌ی بازگشت به والهالا، Kratos با پافشاری بر این مسئله که باید دلیل دعوتش به آنجا را متوجه شود، تصمیم به بازگشت به دل والها می‌گیرد اما حالا والکری‌ها نیز آن جا هستند تا پیش از هر بار ورودش به این دنیا، او را راهنمایی کرده و یاری دهند. فکر می‌کنم صحبت از جزئیات داستان کافی باشد؛ Valhalla و روایت آن قطعا تجربه‌ای خواهد بود که بسیاری از طرفداران قدیمی فرنچایز فارغ از آن که چه دیدگاهی نسبت به داستان بازی اصلی دارند از آن لذت خواهند برد.

شخصا در حالی که از God of War Ragnarok به عنوان یک تجربه‌ی لذت‌بخش یاد می‌کنم، اما مشکلات مختلفی با داستان آن داشتم که عوامل مختلفی از جمله Atreus و مشکلات تعلیق در آن دخیل هستند اما شخصا اعتقاد دارم Valhalla در مقیاس بسیار کوچک‌تر اما با روایتی بسیار هدفمندتر ارائه شده، به طوری که بسیاری از اشاراتی که طی این تجربه به بازی‌های گذشته وجود دارند، صرفا برای برانگیخته کردن حس نوستالژی نیستند و به راستی هدفی مشخص و مهم را در راستای مبارزات درونی Kratos دنبال می‌کنند.

شاید دقت نکرده باشید، اما این بسته‌ی الحاقی اولین تجربه‌ی انفرادی ما در نقش Kratos پس از نسخه‌ی سوم و پایان دوران پیشین مجموعه محسوب می‌شود و از آن جایی که دیگر نیازی نیست بخشی از ظرفیت‌های روایی به Atreus اختصاص داده شود، حالا شاهد یک روایت بسیار متمرکزتر برای کاراکتر Kratos هستیم که گاها حتی برای من حس و حال سه گانه‌ی این مجموعه را به خود می‌گیرند و از آن جایی که بیشتر به آن دوران از مجموعه سوق پیدا می‌کنم، این به کارگیری المان‌های گذشته برای مطرح کردن ایده‌ای برای آینده‌ی این کاراکتر بسیار جذاب بود.

Valhalla در مبحث داستانی پایه‌گذار ایده‌هایی است که باید منتظر ماند و دید چطور در نسخه‌‎های آینده‌ی مجموعه به کار گرفته می‌شوند اما در نهایت در قالب یک DLC روگ‌لایک، روایت آن به شدت گیرا و جذاب بود و دائما من را برای بازگشت به دل والهالا و پیش‌روی در آن تشویق می‌کرد. داستان ارائه شده در این بسته الحاقی بسیار شخصی‌تر از چیزی است که طی دو نسخه‌ی اخیر و حتی در تاریخ فرنچایز ارائه شده است و به مسائلی می‌پردازد که آن طور که باید و شاید به دلیل مقیاس بزرگ روایی داستان‌های اصلی به آن‌ها پرداخته نشده است.

در نهایت، میزان تمرکز بر ارائه‌ی یک روایت منسجم در این بسته‌ی الحاقی، با توجه به رایگان بودن و هدف کلی آن، کاملا برخلاف انتظاری بود که در ابتدا داشتم. هنگام معرفی این DLC با خودم گفتم احتمالا یک خط داستانی کلی برای توجیه حضور در والهالا پایه‌گذاری شده و لزوما تمرکز خاصی بر آن نخواهد شد، اما پس از تجربه‌ی آن باید بگویم به راستی از میزان توجه و ظرافتی که در این بخش به خرج داده شده، شگفت زده شدم. روایت بازی به خوبی بر روند گیم‌پلی منطبق است و خود یک عامل تشدید جذابیت آن محسوب می‌شود و می‌توانم بگویم پیروزی در نبردها و پیش‌روی در داستان خود یکی از پاداش‌های این تجربه‌ی روگ لایک بود.

مرگ تنها بخشی از روند کار است!

و اما به بخش اصلی این بسته‌ی الحاقی می‌رسیم و آن هم گیم‌پلی و المان‌های روگ لایک است؛ حقیقتا در ابتدا زمانی که اعلام شد این محتوای اضافه قرار است یک تجربه‌ی روگ لایک ارائه دهد و از آن جایی که با یک بازی سینماتیک طرف هستیم که سیستم مبارزات آن لزوما انعطاف‌پذیری بسیار بالایی ندارد، کمی نگران شدم، اما در نهایت می‌توانم با قاطعیت بگویم تجربه‌ای سرگرم‌کننده در دل این محتوا نهفته است که می‌تواند ساعت‌ها شما را درگیر خود کند.

همانطور که در بخش قبلی اشاره کردم، شما در Valhalla درست همچون یک عنوان روگ لایک پس از مرگ به ابتدای کار بازگشته و هر آن چیزی که در دور یا به اصطلاح Run قبلی خود به دست آوردید را از دست می‌دهد. پیش از ورود به محیط والهالا، بازی برخی امکانات را در قالب لوح‌هایی به شما ارائه می‌دهد که با تعامل با آن‌ها می‌توانید به منوهای مختلف برای ارتقا و یا خرید دسترسی پیدا کنید. در ساحل والهالا، شما به لوح‌هایی تحت نام‌های Tablet of Reflection و Tablet of Influence دسترسی پیدا می‌کنید که هر کدام کاربردهای اختصاصی خود را دارند.

Tablet of Reflection به شما اجازه می‌دهد که استحکام و قدرت Kratos از جمله Health یا Strength را ارتقا دهید که با استفاده از واحد پولی Fleeting Echos امکان پذیر خواهد بود؛ لازم به ذکر است که این ارتقاها دائمی بوده و در صورت مرگ طی یک دور ورود به والهالا ریست نمی‌شوند. در کنار این لوح، Tablet of Influence قرار می‌گیرد که به ارتقای Runicها و همچنین برخی ارتقاهای مهمات محور تعلق دارد و از Spirit Seals در راستای پرداخت برای این ارتقاها بهره می‌گیرد.

به عنوان مثال، شما از طریق منوی Offerings در این لوح می‌توانید ارتقاهای مختلفی برای Runicها خریداری کنید، به طوری که برخی از این ارتقاها شانس شما برای دریافت Runicهای لول بالاتر طی روند بازی در والهالا را فراهم می‌آورند، برخی ارتقاهای دیگر نیز عبارتند از افزایش تعدد لوح‌هایی که درون طبقات والهالا به آن‌ها دسترسی خواهید داشت که در ادامه بیشتر درباره‌ آن‌ها توضیح خواهیم داد.

علاوه بر این موارد، والهالا به شما اجازه می‌دهد پیش از شروع دور جدید، نوع Spartan Rage، Relic و همچنین نوع Shield خود را انتخاب کنید. همچنین پس از هر دور، بازی برای شما چالشی را مطرح می‌کند که در راستای انجام آن باید Spartan Rage و Shield مشخص شده توسط بازی را برای دور بعدی خود انتخاب کنید و در صورت به پایان رساندن آن دور، می‌توانید پاداش آن چالش را دریافت کنید. تمام این توصیفات برای بخش آماده‌سازی برای ورود به این محیط بود اما بخش حیاتی شخصی‌سازی توانایی‌های Kratos درون والهالا اتفاق می‌افتد.

در همان ابتدای ورود به والهالا، پس از مبارزه با دشمنان بخش ابتدایی، با دو صندوقچه مواجه می‌شوید که در هر دور متفاوت خواهند بود و محتوای متفاوتی نیز ارائه می‌دهند؛ لازم به ذکر است که تمامی این صندوقچه‌ها دارای نمادهای اختصاصی هستند که نشان دهنده‌ی محتوای آن است. به عنوان مثال، برخی از این صندوقچه‌ها چندین انتخاب را برای ارتقا توانایی‌ها یا به اصطلاح Stat به شما ارائه می‌دهند، برخی دیگر به شما اجازه می‌دهند با توجه به استراتژی خود قابلیت‌های Runic اسلحه‌ها را انتخاب کنید و برخی دیگر به ارتقای اسلحه‌های شما و الصاق توانایی‌های جدید به آن‌ها اختصاص داده شده‌اند.

Playstation ، The Game Awards ، بازی ویدیویی ، مقالات بازی ، نقد و بررسی بازی

God of War, God of War Ragnarok, God of War Ragnarok Valhalla, Kratos, Microsoft, Nintendo, Roguelike, Santa Monica Studio, Sony

منبع متن: gamefa