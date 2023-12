احتمالاً بتوان The Day Before را به عنوان یکی از بدترین بازی‌های تاریخ مطرح کرد. در هفته‌های اخیر، این اثر با انتقادات شدید بازیکنان روبه‌رو شد که به دنبال آن بازی از روی فروشگاه حذف و استودیوی FNTASTIC نیز تعطیل شد. حالا که دیگر به صورت رسمی نمی‌توان بازی The Day Before را تهیه‌ کرد، […]

دلال‌ها بازی The Day Before را با قیمت ۲۰۰ دلار می‌فروشند محمد حسین کریمی ۲۸ آذر ۱۴۰۲ - 16:23