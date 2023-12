ادو، یوکوهاما و کیوتو شهرهای اصلی بازی‌ اکشن نقش‌آفرینی Rise of the Ronin هستند، اما بازیکنان در حومه شهر و مناطق روستایی نیز حضور خواهند داشت. در سه ماهه اول سال ۲۰۲۴ شاهد انتشار عنوان جدیدی از شرکت کویی تکمو (Koei Tecmo) بر روی PS5 خواهیم بود. بازی Rise of the Ronin که توسط تیم […]

بازی Rise of the Ronin دارای ۳ شهر بزرگ است؛ انتشار جزئیاتی از سیستم‌های XP و Karma محسن رضوی فر ۲۸ آذر ۱۴۰۲ - 17:10