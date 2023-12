در Rise of the Ronin همچنین می‌توانید با مکان‌ها پیوند برقرار کنید، که نقش مهمی در اکتشاف دارد. Rise of the Ronin بازی جدید استودیوی تیم نینجا (Team Ninja) و بزرگترین اثر این استودیو محسوب می‌شود که دارای دنیایی بسیار بزرگ برای کاوش است. این بازی در ژاپن در دوره باکوماتسو اتفاق می‌افتد و بازیکنان […]

بازی Rise of the Ronin دارای چندین پایان متفاوت است رامتین فخرزاده ۲۸ آذر ۱۴۰۲ - 17:48