آمار فروش Horizon Zero Dawn و God of War بر روی استیم فاش شد محسن رضوی فر ۲۹ آذر ۱۴۰۲ - 08:17

بر اساس اطلاعات به دست آمده از لیک اخیر اینسامنیاک، Horizon Zero Dawn بیش از ۳.۳ میلیون نسخه، God of War حدود ۲.۵ میلیون نسخه، Days Gone تقریباً ۱.۷ میلیون نسخه و Marvel’s Spider-Man Remastered بیش از ۱.۳ میلیون نسخه بر روی استیم فروخته‌اند. لیک باج‌افزار Insomniac با بیش از ۱.۳ میلیون فایل دزدیده شده ( با حجم تقریباً ۱.۶۷ ترابایت) به صورت آنلاین توسط هکرها به اشتراک گذاشته و در بخشی از این نشت اطلاعاتی، به میزان فروش تعدادی از عناوین سونی اشاره شده است. طبق آمار به اشتراک گذاشته شده در Reddit، میزان فروش تعدادی از بازی‌های فرست پارتی پلی استیشن که بر روی PC (به ویژه استیم) منتشر شده‌اند، در دسترس قرار گرفته‌اند. این آمار نشان می‌دهد که Horizon Zero Dawn با بیش از ۳.۳ نسخه فروش تا فوریه ۲۰۲۲، همچنان پرفروش‌ترین بازی پلی‌ استیشن بر روی استیم است. پس از آن God of War با فروش بیش از ۲.۵ میلیون نسخه و Days Gone با فروش ۱.۷ میلیون نسخه در رتبه‌های بعدی قرار دارند. آخرین باری که آمار فروش Horizon Zero Dawn و God of War بر روی PC منتشر شد، به ماه می سال ۲۰۲۲ برمی‌گردد که به ترتیب ۲.۷ میلیون و ۹۷۱۰۰۰ نسخه فروش داشتند. در این نشت اطلاعاتی همچنین اشاره شده است که Marvel’s Spider-Man Remastered تا ماه فوریه ۲۰۲۲ حدود ۱.۳ میلیون نسخه بر روی PC فروخته است. سونی در می ۲۰۲۲ رسماً اعلام کرد که عنوان مذکور ۱.۵ میلیون نسخه بر روی این پلتفرم فروخته است. همچنین در این لیک به فروش سایر عناوین فرست پارتی پلی استیشن که بر روی PC منتشر شده، اشاره شده است. بر این اساس، Uncharted: Legacy of Thieves Collection بیش از ۴۸۳,۰۰۰ نسخه، Marvel’s Spider-Man: Miles Morales بیش از ۴۵۰,۰۰۰ نسخه و Sackboy: A Big Adventure کمتر از ۶۳,۰۰۰ نسخه فروخته‌اند. سونی در حال حاضر قرار است دو بازی خود را در سال ۲۰۲۴ برای PC منتشر کند. عنوان Helldivers 2 در فوریه سال آینده‌ی میلادی و Horizon Forbidden West در اوایل ۲۰۲۴ بر روی پلتفرم مذکور منتشر خواهند شد. نظر شما در این باره چیست؟

PC ، Playstation ، اخبار بازی ، بازی ویدیویی

Days Gone, God of War, Horizon: Zero Dawn, Sony

منبع متن: gamefa