۱۰ انیمه تراژیک که تنها یک بار قابل مشاهده هستند

برحی از آثار دنیای انیمه به حدی از بار روایی سنگین و تراژیکی برخوردار هستند که بسیاری از مخاطبین تنها ۱ بار می‌توانند به مشاهده آن‌ها بپردازند.

یکی از ویژگی‌های مهم و ارزشمند دنیای انیمه که آن را در مقایسه با باقی مدیوم‌های سرگرمی متمایز جلوه کرده است، برخورداری از “احساسات سرشاری” می‌باشد که در ترکیب با [جلوه‌های هنری، صداگذاری قدرتمند و کارگردانی منحصر به فرد سبب شده تا داستان‌هایی روایت شود که حتی بی‌تفاوت‌ترین بیننده‌ها را نیز تحت تاثیر قرار خواهد داد.

با این حال حتی در این دست از آثار نیز شاهد انیمه‌هایی هستیم که به حدی داستان دلخراش و اتفاقات دردناکی را به تصویر کشیده‌اند که بسیاری از مخاطبین تنها ۱ بار می‌توانند به تماشای آن‌ها نشسته و بار روایی سنگین آن را تحمل نمایند. انیمه‌هایی زیبا و چه بسا آموزنده که به سبب برخورداری از لحنی بسیار تیره و تاریک و دردناک، تماشای چندین باره آن‌ها به امری غیرممکن بدل خواهد گشت.

در مقاله امروز به سراغ معرفی ۱۰ انیمه با چنین حال و هوایی رفته‌ایم که تماشای حتی ۱ بار آن‌ها نیز کافیست تا لحن تراژیک آن ذهن هر مخاطبی را تا مدت‌ها به خود درگیر نماید.

انیمه Tokyo Revengers (انتقام‌جویان توکیو)

انیمه Tokyo Revengers در ظاهر اثری حول محور سفر در زمان می‌باشد که در بطن داستان، سلسله اتفاقاتی دیوانه‌وار و شوکه‌کننده را به تصویر کشیده است.

در این مجموعه با پسری به نام تاکمیچی هانگاکی آشنا می‌شویم که در شرایط غیرقابل تحملی به زندگی می‌پردازد. با این حال تنها دلخوشی او معشوقه‌اش هیناتا تاچیبانا نام دارد که زندگی را برایش قابل تحمل جلوه کرده است. دختری که به شکلی غیرمنتظره به قتل رسیده و تاکمیچی هانگاکی برای نجات وی دست به دامن سفر در زمان‌های متعددی می‌شود که چیزی جز مرگ و میرهای بیشتر برایش به همراه نخواهد داشت. Tokyo Revengers سرشار از اتفاقات غم‌انگیز حول محور پسری می‌باشد که برای نجات جان معشوقه‌اش بارها و بارها به گذشته سفر می‌نماید که هر دفعه با رویدادهای تلخ تراژیکی روبرو می‌شود.

انیمه Angel Beats (انجل بیتز)

به صورت کلی انیمه‌هایی که حول محور ایده پس از مرگ جریان دارند، چندان از لحن خوشایندی برخوردار نخواهند بود. مسئله‌ای که درباره Angel Beats با شدت بیشتری به تصویر کشیده شده است.

انیمه‌ای سرشار از مفاهیم قابل تامل حول محور شخصیتی به نام اوتوناشی که ناگهان به هوش آمده و خود را در دنیای پس از مرگ می‌بیند؛ جایی که بسیاری از انسان‌ها با اتفاقات غیرقابل تصوری در زندگی روبرو شده و بدون آن که شانس جبرانی داشته باشند، با مرگ مواجه شده‌اند و حال در این دنیای جدید باید دنبال راهی برای رهایی از آنجا باشند. Angel Beats روایت‌گر داستانی عاشقانه حول محور افرادی می‌باشد که تعریف جدیدی از مفهوم “از خود گذشتگی” را ارائه می‌کنند که قطعاً هر مخاطبی را با قسمت پایانی خود در بهت و حیرت فرو خواهد برد.

انیمه Your Lie in April (دروغ تو در آوریل)

انیمه Your Lie in April از همان دقایق نخست مخاطبین خود را با اتفاق دردناکی روبرو می‌کند که برای هر یک از ما می‌تواند کابوسی غیرقابل تصور باشد؛ مرگ مادری که زندگی هر فرزندی را به کابوسی دیوانه‌وار تبدیل خواهد کرد.

در این انیمه با پسری هنرمند آشنا می‌شویم که تراژدی مرگ مادر زندگی‌اش را دگرگون کرده و سبب می‌شود تا توانایی نواختن پیانو را از دست بدهد. در حالی که زندگی دیگر معنا و مفهومی برای او ندارد، با دختری آشنا می‌شود که نور امید را در دلش زنده کرده و باری دیگر به نواختن پیانو روی می‌آورد. با این حال زندگی بسیار بی‌رحم‌تر از آن است که بتوان به دلخوشی‌های موقت امید داشت؛ زیرا در ادامه انیمه Your Lie in April اتفاقی به وقوع می‌پیوندد که عملاً زندگی پسرک داستان را به مرز فروپاشی روانی سوق داده و مشاهده چنین روند دردناکی حتی برای همان بار اول نیز می‌تواند قلب هر بیننده‌ای را به درد بیاورد.

انیمه Anohana: The Flower We Saw That Day (آنوهانا: گلی که آن روز دیدیم)

به لطف Anohana: The Flower We Saw That Day می‌توانیم تعریف ارزشمندی حول محور غم و اندوه را شاهد باشیم که می‌تواند تاثیرگذاری مدیوم انیمه را بیش از پیش ثابت نماید.

اثری حول محور جوانی به نام جینتا یادومی که شرایط زندگی سبب شده تا از دوستان و اطرافیانش فاصله گرفته و روزهایش را در تنهایی و انزوا سپری نماید. با این حال ملاقات او با روح دوست قدیمی‌اش باعث می‌شود تا علی‌رغم میل باطنی به سراغ باقی دوستان دوران کودکی‌اش رفته و با اتفاقات غیرمنتظره‌ای روبرو شود که زندگی‌اش را دستخوش تغییر قرار می‌دهد. Anohana: The Flower We Saw That Day اثری استثنایی و فراموش نشدنی می‌باشد که تماشا و درک مفاهیم آن می‌تواند تاثیر بزرگی در زندگی هر یک از مخاطبینش داشته باشد؛ انیمه‌ای که یاد می‌دهد قدر دلخوشی‌های زندگی‌مان را حتی اگر کوچک، بیشتر بدانیم.

انیمه I Want to Eat Your Pancreas (می‌خوام جیگرتو بخورم)

