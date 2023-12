متاکریتیک (Metacritic) به‌تازگی فهرست بدترین بازی‌های سال ۲۰۲۳ را با توجه به میانگین نمراتی که این عناوین دریافت کرده‌اند، منتشر نموده است.

این فهرست شامل بازی‌هایی با کمترین امتیاز منتشر شده برای هر پلتفرم در سال جاری است که توسط Metascore و بدون احتساب عناوین با کمتر از هفت نقد رتبه‌بندی شده‌اند.

یک بازی تنها یک بار می‌تواند در این لیست قرار بگیرد، بنابراین اگر یک عنوان بر اساس استقبال ضعیف خود در پلتفرم‌های مختلف بیش از یک بار ظاهر می‌شد، تنها نسخه‌ی با کمترین امتیاز در آن گنجانده شده است.

در صدر این لیست، بازی اکشن ماجراجویی The Lord of the Rings: Gollum حضور دارد که توسط Daedalic Entertainment ساخته شده و این عنوان را با همکاری شرکت Nacon منتشر کرده است. وقایع این بازی به موازات اتفاقات The Fellowship of the Ring جریان دارد که در آن بازیکنان در نقش گالم (Gollum) قرار می‌گیرند و برای دستیابی به حلقه تلاش می‌کنند. مدت کوتاهی پس از انتشار فاجعه بار این اثر در ماه می، تیم سازنده اعلام کرد که به توسعه‌ی بازی‌ها پایان می‌دهد.

گاردین در بررسی خود از The Lord of the Rings: Gollum می‌گوید که این اثر یک ماجراجویی اکشن مخفی کاری ضعیف، تقلیدی و نه چندان جالب است نمی‌تواند چیز جالبی در مورد داستان تالکین به تصویر بکشد. همچنین وبسایت Push Square در بررسی خود از عنوان مذکور آن را یک بازی آشفته با طراحی فوق‌العاده قدیمی، کنترل‌های بی‌نظم، کمبود شدید بهینه‌سازی و پولیش، گرافیک ضعیف و داستانی کسل‌کننده خواند.

از دیگر عناوینی که در فهرست بدترین بازی‌های سال ۲۰۲۳ متاکریتیک قرار گرفته‌اند می‌توان به Crime Boss: Rockay City و همچنین Flashback 2 اشاره کرد. بازی اول اثری در سبک شوتر اول شخص کواپ محور است که اتفاقات آن در دهه ۹۰ میلادی و در ایالت فلوریدا جریان دارد. بازی دوم نیز عنوانی در سبک اکشن پلتفرمر ۲.۵ بعدی است که دنباله‌ای بر نسخه‌ی کلاسیک علمی تخیلی سال ۱۹۹۲ محسوب می‌شود.

فهرست بدترین بازی‌های سال ۲۰۲۳ از نگاه متاکریتیک به شرح زیر است:

The Lord of the Rings: Gollum با میانگین نمرات ۳۴ Flashback 2 با میانگین نمرات ۳۵ Greyhill Incident با میانگین نمرات ۳۸ Quantum Error با میانگین نمرات ۴۰ Testament: The Order of High-Human با میانگین نمرات ۴۱ Crime Boss: Rockay City با میانگین نمرات ۴۳ Hellboy: Web of Wyrd با میانگین نمرات ۴۷ Gangs of Sherwood با میانگین نمرات ۴۸ Loop8: Summer of Gods با میانگین نمرات ۴۹ Gargoyles Remastered با میانگین نمرات ۴۹

نظر شما در این باره چیست؟

منبع: Videogameschronicle