Rise of the Ronin برخلاف آثار اخیر استودیوی تیم نینجا (Team Ninja)، شامل سه درجۀ سختی مختلف می‌شود و برای مخاطبین بیشتر طراحی شده است. استودیوی تیم نینجا در مصاحبه‌ای با Jeuxvideo تایید کرد که در زمان لانچ، Rise of the Ronin سه گزینۀ سختی خواهد داشت که رویکردی متفاوت از آثار سولزلایک اخیر استودیو […]

بازی Rise of the Ronin شامل چندین درجه سختی مختلف می‌شود محمد حسین کریمی ۳۰ آذر ۱۴۰۲ - 12:26