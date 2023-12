شایعه: انتشار سالانه Call of Duty تا سال ۲۰۲۷ ادامه دارد

مدتی است که شایعات و گزارش‌هایی مبنی بر اینکه اکتیویژن بلیزارد (Activision Blizzard) در رابطه با انتشار سالانه عناوین Call of Duty تجدید نظر کرده و سال ۲۰۲۳ اولین سال بدون بازی اصلی خواهد بود، به گوش می‌رسد.

برای مدتی طولانی به نظر می‌رسید که این اتفاق ممکن است رخ دهد، تا اینکه Call of Duty: Modern Warfare 3 معرفی شد. به جرات می‌توان گفت که این بازی به جای آنکه یک عنوان مستقل باشد، در شکل و شمایل یک بستۀالحاقی (ِDLC) برای Call of Duty: Modern Warfare 2 عرضه شد. حالا به نظر می‌رسد که در سال آینده نیز یک بازی جدید عرضه می‌شود و یک دنباله مستقیم برای Call of Duty: Black Ops 2 خواهد بود.

یکی از افراد کنجکاو در مورد آینده این فرنچایز تصمیم گرفت از تام هندرسون (Tom Henderson)، روزنامه‌نگار، بپرسد که آیا شایعات مربوط به دور شدن اکتیویژن بلیزارد از عرضه سالانه Call of Duty حقیقت دارد یا خیر؟ تام هندرسون پاسخ داد:

انتشار سالانه عناوین Call of Duty تا سال ۲۰۲۷ برنامه‌ریزی شده است.

او همچنین می‌افزاید که شک دارد مایکروسافت (Microsoft) علاقه‌مند به انتشار عناوین کمتری از این فرنچایز با توجه به هزینه‌ای که برای خرید اکتیویژن بلیزارد پرداخت کرده است، باشد؛ به این معنی که مفهوم عرضه‌های سالانه در این سری چیزی است که ما باید برای مدتی طولانی منتظر آن باشیم.

نظر شما در این باره چیست؟