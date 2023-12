با نگاهی خلاصه به بهترین بازی‌های سولزلایک و هاردکور سال ۲۰۲۳، همراه گیمفا باشید.

به پایان سال ۲۰۲۳ میلادی نزدیک شده‌ایم و امسال، دنیای گیم میزبان آثار بزرگ و مختلفی بود که هر کدام، لحظات جذابی را برای ما خلق ساخته‌اند. در بین ژانر‌های مختلف، طرفداران سولز لایک سال بسیار خوبی را سپری کرده‌اند و آثار جذاب بزرگ و کوچک مختلفی برای این جامعه مخاطبان عرضه شد.

در ادامه، نگاهی خواهیم داشت به بهترین آثار سولز لایک سال ۲۰۲۳. با ما همراه باشید.

دقت کنید آثاری مثل Armored Core 6 و Star Wars Jedi: Survivor، با وجود بهره بردن از یک سری موارد بسیار کلی از المان‌های سولزلایک، جزو این آثار به شمار نمی‌آیند.

Lords of the Fallen 2023

نسخه‌ی اصلی Lords of the Fallen، با وجود ایده‌ی اولیه جذاب، در بخش پیاده سازی ضعیف عمل کرد و از مشکلات فنی گرفته تا کمبود‌های طراحی مرحله، با موارد زیادی دست و پنجه نرم کرد. تقریبا یک دهه بعد، با شکل و شمایلی مدرن‌تر و جذاب‌تر، شاهد ریبوتی از همین عنوان بودیم که با وجود این که دوباره در بخش فنی، بسیار سینوسی عمل کرد، اما در کل، ساختاری بسیار جذاب برای یک عنوان سولز لایک ارائه داد و تجربه‌ای قابل قبول در کل به شمار می‌آید.

Lords of the Fallen بسیار بهتر از نسخۀ ۲۰۱۴ خود است و در حالی که لزوما نباید از آن انتظار پولیش و ظرافت آثار From Software را داشت، اما توانسته هویتی مستقل برای خودش خلق کند و به خوبی در کنار دیگر آثار این زیر-ژانر استوار بایستد. گیم‌پلی و پیچش‌های آن تجربه‌ بازی را درگیرکننده می‌کنند، طراحی محیط و مراحل آن نیز شما را در خود غرق کرده و در نهایت دنیای بازی و خطرات خاصش استراتژی‌ها و توانایی‌هایتان را به زانو در می‌آورند. در این بین، قطعا مشکلات و پتانسیل‌های استفاده نشده‌ای وجود دارند که طی بررسی به آن‌ها اشاره شد؛ اما نهایتاً نمی‌توانم منکر تجربه سرگرم‌کننده، غوطه‌ورانه و جذابی که بازی به من ارائه داد شوم.

آرمان زرمهر