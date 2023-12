دیوید هاربر بازیگر ۴۹ ساله دوست داشتنی و بی‌حاشیه هالیوود نشان داده به راحتی می‌تواند از پس ایفای هر نقشی بربیاید.

دیوید کنث هاربر در تاریخ ۱۰ آوریل ۱۹۷۴ (۲۱ فروردین ۱۳۵۳) در شهر وایت پلینز نیویورک کشور ایالات متحده آمریکا چشم به جهان گشوده است. فرزند مشترک کنث و نانسی که هر دو در زمینه املاک و خرید و فروش زمین فعالیت داشته‌اند؛ یکی در حوزه املاک مسکونی و دیگری در حوزه تجارت.

او دوران دبیرستان خود را به همراه یکی دیگر از بازیگران هالیوودی یعنی شان ماهر به اتمام رساند و سپس وارد دانشگاه دارتموث شهر هانوفر شد تا مدرک خود را دریافت نماید. دانشگاهی که در نهایت در رشته‌های دراما و زبان ایتالیایی فارغ‌التحصیل شد و به عنوان یک مرد جوان وارد باشگاه‌های شرط‌بندی زیرزمینی شد تا طبق ادعاهایش مردی تحت عنوان Teddy KGB را ملاقات نماید که جان مالکوویچ ایفای نقش آن را در فیلم Rounders بر عهده داشته است.

با آغاز دهه ۱۹۹۰ میلادی دیوید هاربر رو به شرکت در نمایش‌های تئاتری نظیر The Tempest و Much Ado About Nothing از نمایش‌نامه‌های ویلیام شکسپیر آورد و موفق شد تا استعداد بازیگری خود را به معرض نمایش بگذارد. مسئله‌ای که مسیر زندگی او را به سمت بازیگری تغییر داد تا در نهایت پس از حضور در نمایش The Rainmaker بتواند نخستین پیشنهاد کاری خود را دریافت نماید.

او به عنوان نخستین تجربه رسمی بازیگری در مقابل دوربین به مجموعه تلویزیونی Law & Order و سپس قسمت ویژه آن پیوست تا در مدیوم تلویزیون بتواند خودی نشان بدهد. در همین حین نیز همچنان به اجرای زنده در سالن‌های تئاتر توجه ویژه‌ای داشت تا حدی که هنرنمایی وی در نمایش‌نامه Who’s Afraid of Virginia Woolf تحسین بینندگانش را در پی داشت و او برای نخستین‌بار موفق شد تا نامزد دریافت جایزه تونی شود.

در ادامه به سبب پتانسیل‌هایی که بروز داده بود وارد حوزه سینما شد و تا سال ۲۰۱۰ میلادی در پروژه‌های مختلفی اعم از War of the Worlds، Quantum of Solace و State of Play با نام‌های شناخته شده‌ای نظیر تام کروز و دنیل کریگ به همکاری پرداخت که شهرتی قابل توجه را برایش به همراه داشت. در همین حال حوزه تلویزیون را رها نکرد و سریال‌هایی نظیر Lie to Me و Royal Pains را نیز نقش آفرینی می‌کرده است.

با آغاز دهه ۲۰۱۰ میلادی دیوید هاربر عزم خود را جزم کرد تا به نامی شناخته شده و مطرح در صنعت هالیوود تبدیل شود. مسئله‌ای که او را مجاب کرد تا نقش آفرینی در پروژه‌های سینمایی و تلویزیونی متعددی را در ژانرهای مختلف انجام دهد که توجه ویژه مخاطبین را به سمت وی معطوف کرده بود و اساساً از پس هر نقشی به راحتی برمی‌آمد که نقطه قوت حرفه بازیگری‌اش از آغاز حرفه بازیگری تا به امروز محسوب شده است.

تا سال ۲۰۱۶ فیلم و سریال‌های مختلف و کاملاً متفاوت از یکدیگر همچون End of Watch، The Equalize، Black Mass و Suicide Squad در سینما و Banshee، Elementary و Manhattan در تلویزیون را پدید آورد تا در نهایت بزرگترین پیشنهاد کاری زندگی‌اش را از سوی کمپانی نتفلکیس دریافت نماید که محبوبیت‌اش را عملاً در هالیوود دگرگون می‌کرد.

کمپانی نتفلیکس به عنوان غول سرویس استریم بین‌المللی در همکاری با برادران دافر درصدد تولید و ساخت مجموعه تلویزیونی ترسناک و علمی تخیلی هیجان‌انگیزی بود تا بتواند مخاطبین بی‌شماری را به سمت پلتفرم خود جذب نماید. اثری که دیوید هاربر نیز به عنوان یکی از نقش‌های اصلی به پروژه Stranger Things اضافه شد تا ایفای نقش کلانتر جیم هارپر را در کنار بازیگرانی نظیر وینونا رایدر و میلی بابی براون بر عهده بگیرد.

سریال Stranger Things در زمان پخش خود با استقبال گسترده‌ای از سوی مخاطبین روبرو شد و تاکنون طی ۴ فصل پرهزینه و تماشایی موفق گشته تا نه تنها رکوردهای قابل توجهی را به ثبت برساند، بلکه به عنوان سکوی پرتاب ارزشمندی برای دیوید هاربر نیز محسوب می‌شود که شهرتی جهانی را برایش به ارمغان آورد و در جشنواره‌های مهمی نظیر امی و گلدن گلوب نامزد دریافت جوایز مختلف هنری شده است.

شهرتی که سریال علمی تحیلی و ترسناک کمپانی نتفلیکس برای دیوید هاربر به همراه داشت سبب گشت تا هالیوود توجه و نگاه ویژه خود را به سمت وی معطوف کرده و از سال ۲۰۱۶ تا به امروز در پروژه‌های بزرگ و کوچک مختلفی نظیر Extraction، Violent Night، Star Wars: Visions، Animals و The Simpsons بازیگری و صداپیشگی کرده که عموماً تجربه‌های موفقی را برایش رقم زده است.

با این حال حتی او نیز فدای جاه‌طلبی‌های هالیوود شده است. زیرا در پس از آن که گی‌یرمو دل تورو در تحقق ۳ گانه سینمایی پسر اهریمنی ناکام ماند، هالیوود دست به کار شد تا از محبوبیت این شخصیت کمیک‌بوکی بهره گرفته و ریبوت آن را در سال ۲۰۱۹ به نام فیلم Hellboy روانه سینماهای جهان نماید؛ اثری که میزان خشونت‌ آن غیرقابل تصور اعلام شده بود.

اثری به کارگردانی نیل مارشال که دیوید هاربر ایفای نقش پسر اهریمنی را بر عهده گرفت و علی‌رغم پتانسیل‌هایی که در این نقش به معرض نمایش گذاشت اما سینماگران علاقه‌ای به این ریبوت نداشته و با ۵۰ میلیون دلار بودجه، تنها ۵۵ میلیون دلار فروش در گیشه را ثبت کرد که به بزرگترین شکست مالی کارنامه این بازیگری آمریکایی تبدیل شد و پرونده فیلم‌های بعدی این ریبوت را برای همیشه به پایان رساند.

با این حال شکست Hellboy تاثیری در مسیر بازیگری موفقیت آمیز دیوید هاربر نداشت. در دوره و زمانه‌ای که دنیای سینمایی مارول حسابی سر و صدا به راه انداخته بود، این بازیگر ۴۸ ساله فرصت را غنیمت شمرد تا ایفای نقش شخصیت لکسی شوستاکوف/نگهبان سرخ را در فیلم Black Widow کنار بازیگرانی نظیر اسکارلت جوهانسون و فلورنس پیو بر عهده گرفته و رسماً به MCU ملحق شود. شخصیتی که برای حداقل یک بار دیگر او را در فیلم متفاوت Thunderbolts سال ۲۰۲۵ میلادی شاهد خواهیم بود.

در کنار دنیای سینمایی مارول، دیوید هاربر توجه ویژه‌ای به صنعت بازی‌های ویدیویی نیز نشان داده است. از یک سو در اقتباس سینمایی از فرنچایز ریسینگ Gran Turismo با بازیگرانی نظیر اورلاندو بلوم و جایمن هانسون به همکاری پرداخته که اثری جذاب و تماشایی را برای طرفداران مسابقات اتومبیل‌رانی با الهام از سلسله رویدادهایی حقیقی پدید آورده است.

انتخاب سردبیر ، بیوگرافی بازیگران ، فیلم و سریال

َAlone in the Dark, David Harbour, Stranger Things, بیوگرافی, دیوید هاربر

منبع متن: gamefa