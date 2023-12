بازی THE FINALS به بیش از ۱۰ میلیون پلیر دست یافت

بازی THE FINALS، عنوان شوتر چندنفره‌ی رقابتی و رایگان استودیوی امبارک (Embark Studios)، اخیراً به بیش از ۱۰ میلیون بازیکن دست یافته است. عنوان THE FINALS در تاریخ ۷ دسامبر (۱۷ آذر) و در جریان رویداد The Game Awards 2023 معرفی و منتشر شد. این بازی که هم‌اکنون بر روی کنسول‌های پلی استیشن ۵، ایکس […]

