فیلم May December از آثاری است که اخیرا پس از انتشار مورد توجه عده‌ای قرار گرفته و مدام در فهرست بهترین فیلم‌های ۲۰۲۳ لیست می‌شود. دو بازیگر نام آشنا یعنی ناتالی پورتمن و جولیان مور قطعا از دلایل اولیه جذب مخاطبین برای تماشای فیلم May December بوده‌اند. هنگام مواجه اولیه با May December متوجه درام […]

نقد و بررسی فیلم May December | ادابازی میان آشفتگی تکنیکی ماهان حسن زاده ۲ دی ۱۴۰۲ - 10:00