سینمای سال ۲۰۲۳ میلادی در حیطه ژانر دلهره‌آور میزبان حضور آثار ارزشمند و جذابی بوده که در این مقاله آن‌ها را رتبه‌بندی خواهیم کرد.

به روزهای پایانی سال ۲۰۲۳ میلادی نزدیک می‌شویم. سالی مملو از فیلم‌های مختلف که هر مخاطبی با هر سلیقه‌ای را توانست تا به شیوه‌های مختلفی سرگرم و راضی نگه دارد. سالی که در عین این که برخی از بزرگترین شکست‌های گیشه را شاهد بوده‌ایم اما در این بین آثار نظیر باربی و اوپنهایمر عملاً به رویدادهای سینمایی شگفت‌انگیزی تبدیل شدند که هر یک با بازخوردهای منحصر به فردی روبرو گشته و رکوردهای جالب توجهی را از خود بر جای گذاشتند.

یکی از ژانرهایی که امسال آثار خوبی در آن می‌توان پیدا کرد و عملاً در ۲۰۲۳ بیش از هر سال دیگری نشان داد که از چه پتانسیل‌های ارزشمندی برخوردار می‌باشد، ژانر Thriller (دلهره‌آور یا مهیج) نام داشته است. ژانری که متاسفانه همیشه دست کم گرفته شده و خوشبختانه برخلاف رویه سال‌های پیش، در ۲۰۲۳ میزبان فیلم‌های ارزشمند و به یاد ماندنی متعددی بوده که در مقاله امروز به سراغ رتبه بندی ارزشمندترین آن‌ها رفته‌ایم. پس در ادامه برای مشاهده و رتبه بندی این ۱۰ فیلم جذاب ژانر دلهره‌آور ما را همراهی نمایید.

۱۰. فیلم Master Gardener (استاد باغبان) محصول پل شریدر

پل شریدر در سال‌های اخیر دست به کارگردانی آثار ارزشمند و منحصر به فردی زده و شخصیت‌هایی دردسرساز را در بستری از داستان‌های هیجان‌انگیز قرار داده است.

امسال او فیلم Master Gardener حول محور باغبانی کارکشته را به ارمغان آورد که وظیفه مراقبت و نگهداری از باغ خانواده‌ای ثروتمند را بر عهده داشته است. او هر روز مجبور است تا با کارفرمایی سر و کله بزند که انتظارات و دستورات عجیب و غریبی از وی طلب کرده تا در نهایت طی یکی از روزها جعبه پاندورا این باغبان گشوده شده و مخاطبین را با سلسله اتفاقاتی هولناک و خشونت‌آمیز مواجه می‌کند. Master Gardener با حضور متفاوت بازیگرانی نظیر جوئل اجرتون و سیگورنی ویور آرام آرام داستان دیوانه‌وار خود را بسط داده و در یک لحظه به نقطه اوجی می‌رسد که سبب شده تا با فیلمی بسیار جذاب و مهیج طرف باشیم.

۹. فیلم Leave the World Behind (دنیا را پشت سر بگذار) محصول سم اسماعیل

ایده سر و کله زدن با مهمانان ناخوانده‌ای که اتفاقات غیرمنتظره‌ای را با خود به همراه می‌آورند، یکی از موضوعات پرتکرار ولی جذاب سینمای هالیوود می‌باشد که امسال نیز در اثری غیرقابل پیش‌بینی مورد استفاده قرار گرفته است.

در فیلم Leave the World Behind که اقتباسی ار رمانی به همین نام و به قلم رومان علم محسوب می‌شود، شاهد دنیایی هستیم که ناگاه مورد حمله سایبری همه جانبه‌ای قرار گرفته و عملاً تمام دستگاه‌های الکترونیکی از کار می‌افتند. در این بین با خانواده‌ای روبرو می‌شویم که ۲ غریبه در مقابل خانه آن‌ها پدیدار شده و درخواست می‌کنند که شب را در منزل آن‌ها سپری نمایند؛ غریبه‌هایی که حقایق مهلکی از این رویداد را برملا کرده و خانواده داستان را با اتفاقاتی عجیب و غریب مواجه می‌کنند. سم اسماعیل به عنوان کارگردانی تلویزیونی موفق شده تا در تجربه سینمایی خود و همکاری با نام‌های بزرگی همچون ایثن هاک و جولیا رابرتس فیلم ارزشمند Leave the World Behind را پدید بیاورد که ذهن مخاطب را به بازی گرفته و سلسله وقایعی هیجان‌انگیز را به ارمغان می‌آورد.

۸. فیلم Tetris (تتریس) محصول جان اس. برد

تارون اجرتون در ادامه مسیر نقش آفرینی‌های ارزشمند خود این بار در فیلم Tetris شخصیتی را به تصویر کشیده که برای دوست داران مدیوم بازی‌های ویدیویی از ارزش و جایگاه بالایی برخوردار می‌باشد.

این فیلم حول محور بازی به ظاهر ساده‌ای جریان دارد که از قلب سرزمین‌ اتحاد جماهیر شوروی سر و کله‌اش پیدا شده و توسط فروشنده بازی‌های ویدیویی به نام هنک راجرز پتانسیل‌های واقعی آن کشف می‌شود. مردی که در شرایطی کاملاً غیرممکن‌گونه به پا خواسته تا تحولی را در دنیای بازی‌های ویدیویی رقم بزند که مجبور می‌شود تا با مسائلی همچون فساد، دروغ، کلاه‌برداری شرکت‌های بزرگ و هرج و مرجی افسار گسیخته دست ونجه نرم نماید تا بتواند این صنعت نوپا را متحول نماید. Tetris به معنای واقعی کلمه یکی از شگفتی‌های سینمای سال ۲۰۲۳ میلادی لقب می‌گیرد که از ایده‌ای به ظاهر، روایتی مهیج و شگفت‌انگیز را پدید آورده و فراز و نشیب‌های صنعت بازی‌های ویدیویی را به زیبایی هر چه تمام به تصویر کشیده است.

۷. فیلم Missing (گمشده) محصول نیک جانسون و ویل مریک

فیلم Searching (جست و جو) سال ۲۰۱۸ یک موفقیت غیرمنتظره بود که با کمتر از ۱ میلیون دلار بودجه، فروش ۷۵ میلیون دلاری را پشت سر گذاشت.

چنین موفقیتی سبب شد تا شاهد آغاز به کار مجموعه‌ای منحصر به فرد باشیم که با فیلم Missing ادامه پیدا کرده است. اثری حول محور رابطه نه چندان خوشایند مادر و دختری که مادر خانواده در یکی از روزها به شکل غیرمنتظره‌ای ناپدید شده و حال فرزند وی باید از تمامی شواهد و مدارک استفاده کرده تا او را پیدا نماید. تلاشی که او را با حقایق ناگفته‌ای از زندگی مادرش روبرو کرده و منجر به بروز سلسله اتفاقاتی می‌شود که مخاطب را در بهت و حیرت فرو خواهد برد. Missing با تکیه بر تکنولوژی‌ و اپلیکشن‌های روزمره روایتی را در پیش می‌گیرد که در عین سادگی، تماشایی از آب درآمده و به عنوان یکی از فیلم‌های دست کم گرفته شده ولی جذاب ژانر دلهر‌آور امسال شناخته می‌شود.

۶. فیلم Saltburn (سالتبرن) محصول امرالد فنل

