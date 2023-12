گزارش: سازنده Doom در حال ساخت بازی Star Wars Mandalorian برای Xbox است

طبق گزارش جدید منتشر شده، استودیوی اید سافتور (id Software)، توسعه‌دهنده سری Doom، در حال ساخت بازی Star Wars Mandalorian است که به صورت انحصاری برای ایکس باکس منتشر خواهد شد و گفته می‌شود در سال ۲۰۲۴ یا ۲۰۲۵ شاهد عرضه آن خواهیم بود.

پس از انتشار شایعاتی در خصوص لغو ساخت ریمیک Star Wars: Knights of The Old Republic، بسیاری از طرفداران از شنیدن این اخبار ناامید شدند. در حالی که طرفداران پلی استیشن همچنان منتظر اخبار رسمی از ریمیک مذکور هستند، کاربران ایکس باکس ممکن است به زودی با یک سورپرایز خوشایند از این مجموعه روبه‌رو شوند.

اخیراً eXtas1s، منبع فاش‌کننده اطلاعات بازی‌ها، در توییتر ادعا کرده بر اساس شایعاتی که شنیده است، بازی جدید Star Wars از سوی توسعه‌دهندگان Doom در دست توسعه است و احتمال دارد در سال ۲۰۲۴ یا ۲۰۲۵ عرضه شود.

در صورتی که این گزارش درست باشد استودیوی اید سافتور برای ساخت بازی جدید Star Wars از نسخه‌ی جدید انجین خود یعنی id Tech 8 داخلی خود استفاده خواهد کرد. ترکیب این موتور با دنیای غنی این مجموعه می‌تواند به نتایج فو‌ق‌العاده‌ای منجر شود.

از آنجایی که اید سافتور در ساخت عناوین شوتر تخصص دارد، توسعه‌ی یک بازی شوتر از مجموعه Star Wars می‌تواند ایده‌ی جذابی باشد. در گذشته شرکت الکترونیک آرتز (Electronic Arts) و استودیوی دایس (Dice) در توسعه‌ی سری بازی‌های Star Wars Battlefront با یکدیگر همکاری کرده‌اند.

ایکس باکس در حال حاضر با دیزنی و مارول برای ساخت بازی جدید Blade همکاری می‌کند. مطمئناً ساخت یک بازی شایسته و بزرگ بر اساس Star Wars و شخصیت The Mandalorian می‌تواند موفقیت‌های بیشتری را برای ایکس باکس به ارمغان آورد.

نظر شما در این باره چیست؟

منبع: Techgamer