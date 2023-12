ساخت اقتباس سینمایی Call of Cthulhu توسط جیمز وان

پس از پایان کار دنیای سینمایی فعلی دی‌سی جیمز وان به ژانر مورد علاقه خود بازگشته تا اقتباسی از Call of Cthulhu را تدارک ببیند.

با قاطعیت می‌توان جیمز وان را به عنوان مرد تاثیرگذار ژانر وحشت سینمای مدرن خطاب کرد که در تولید برخی از مشهورترین فرنچایزهای حال حاضر این مدیوم نقشی اساسی داشته است. کارگردان، نویسنده و تهیه‌کننده ۴۶ ساله‌ای که طی سال‌های اخیر مشغول دست و پنجه نرم کردن با پروژه‌های مرتبط با دنیای سینمایی دی‌سی بوده و آخرین ساخته وی تحت عنوان Aquaman and the Lost Kingdom (آکوامن و پادشاهی گم‌شده) با دریافت نقد و نمرات ناامید کننده همیشگی DCEU، این فرنچایز پر فراز و نشیب ۱۰ ساله را به پایان رسانده است.

خالق دنیای سینمایی احضار برای سال‌ها به تولید پروژه رویایی خود اشاره داشت که از بر زبان آوردن نام آن تاکنون خودداری کرده است. با این حال طبق تازه‌ترین گزارش منتشر شده از سوی خبرگزاری ددلاین متوجه شدیم که این پروژه رویایی اقتباسی از Call of Cthulhu (احضار کاتولو) نام دارد که اثری لاوکرفتی خواهد بود.

طبق این گزارش، پروژه‌های متعددی در حال ساخت می‌باشد که یکی از آن‌ها همکاری جیمز وان و سم ریمی خطاب شده است. کارگردان پرفروش‌ترین فیلم DCEU به صورت کلی ۳ فیلم را برای آینده تدارک دیده که در این گزارش به Mass Extinction، GMO و The Call of Cthulhu اشاره شده است. پیشتر او فاش کرده بود که به صورت مخفیانه مشغول کار بر روی پروژه‌ای بدون عنوان می‌باشد که بالاخره نامش مشخص شده و حال می‌دانیم که تدارک آن همزمان با Aquaman and the Lost Kingdom صورت می‌گرفته است.

داستان Call of Cthulhu حول محور مردی به نام فرانسیس ترستون جریان دارد که برای تحقیق و پیدا کردن فرقه‌ای که خدایی باستانی را می‌پرستند، ماجراجویی خطیر و دیوانه‌واری را آغاز کرده و در نهایت نیز با اتفاقات غیرمنتظره‌ و هیولایی باونکردنی روبرو می‌شود. این داستان تاکنون در بازی‌های ویدیویی و سریال‌های مختلفی مورد الهام قرار گرفته و آخرین‌بار نیز هیولای نمادینش را در فیلم Underwater (زیر آب) سال ۲۰۲۰ با نقش آفرینی کریستن استوارت شاهد بودیم.

فعلاً اطلاعاتی از اقتباس سینمایی جیمز وان در دسترس نبوده و باید منتظر ماند و دید که این کارگردان پرآوازه ژانر وحشت چه برنامه‌هایی برای طرفدارانش خواهد داشت.

منبع: CBR