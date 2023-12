شاید در سال ۲۰۲۴ شاهد بازگشت عناوین کلاسیک God of War باشیم؛ این بار روی کنسول PS5. طبق یک شایعه جدید، سونی در حال ساخت ریمستر بازی‌های قدیمی God of War (عناوین کلاسیک)، برای PS5 است. به عبارت دیگر، ممکن است در سال ۲۰۲۴ بازی‌های God of War (2005) ،God of War II (2007) و […]

ریمستر بازی‌های قدیمی God of War برای PS5 در دست ساخت قرار دارد رامتین فخرزاده ۳ دی ۱۴۰۲ - 13:26