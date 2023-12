احتمال ساخت دنباله Nausicaa of the Valley of the Wind توسط هایائو میازاکی

به نظر می‌رسد که پروژه بعدی هایائو میازاکی ارتباطی با انیمه زیبا و فراموش نشدنی Nausicaa of the Valley of the Wind خواهد داشت.

هایائو میازاکی کارگردان بزرگ و صاحب سبک دنیای انیمه که پس از وقفه‌ای ۱۰ ساله بازگشت تا با پروژه جدید خود تحت عنوان The Boy and the Heron (پسرک و حواصیل) باری دیگر مخاطبینش را به وجد بیاورد، برخلاف تصور اولیه قصد بازنشستگی نداشته و طی ماه‌های گذشته بارها و بارها به شکل مستقیم و غیرمستقیم به ساخت انیمه سینمایی جدیدی اشاره کرده که البته از محتوای آن حرفی به میان نیامده است.

به لطف مستند جدید استودیو جیبلی شاهد مسیر کارگردانی هایائو میازاکی در طی دهه‌های گذشته بوده‌ایم که در این بین تصاویری از انیمه زیبا Nausicaa of the Valley of the Wind (نائوشیکا از دره باد) محصول سال ۱۹۸۴ نیز قرار داشته است. اثری که احتمالاً ساخت دنباله‌ای برای آن مد نظر این هنرمند ژاپنی بوده باشد.

در جریان این مستند ما شاهد طراحی صحنه‌ای مرتبط با Nausicaa of the Valley of the Wind توسط هایائو میازاکی هستیم که زیر لب اعلام می‌کند:

بازگشت به این دنیا دردآور است.

نکته حائز اهمیت در این است که Nausicaa در اصل به عنوان مانگایی نیمه تمام برنامه ریزی شده بود و در حالی که مستند پخش شده هیچ اشاره مستقیمی به پروژه آینده استودیو جیبلی نکرده اما طراحی مجدد شخصیت نائوشکا و سخن بر زبان آورده شده توسط هایائو میازاکی می‌تواند نمایانگر برنامه‌های آینده آن‌ها برای ساخت پروژه‌ای جدید باشد.

در هر حال تنها می‌دانیم که حداقل یک پروژه بلند دیگر را از خالق انیمه‌های Nausicaa of the Valley of the Wind و The Boy and the Heron شاهد خواهیم بود. باید صبر کرد و دید که واکنش وی نسبت به این مسئله چگونه می‌باشد.

منبع: Nextshark