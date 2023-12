جدیدترین اثر دنیای سینمایی دی‌سی یعنی فیلم Aquaman and the Lost Kingdom صدرنشین جدول باکس آفیس این هفته شد.

فیلم «آکوامن و پادشاهی گمشده» که برای سال‌ها قرار بود به روی پرده سینماها بیاید و چندین مرتبه با تأخیر مواجه شده بود، سرانجام روی پرده سینماها اکران شد و در اولین هفته اکرانش در داخل آمریکا توانست به فروش ۴۰ میلیون دلاری دست پیدا کند و صدرنشین جدول باکس آفیس شود.

این اثر سینمایی تازه از دنیای سینمایی دی‌سی در گیشه‌های بین‌المللی نیز توانسته به فروش ۸۰٫۱ میلیون دلار دست پیدا کند و شروع خوبی را رقم بزند. با احتساب فروش داخلی و خارجی این اثر سینمایی می‌توان گفت که این فیلم در اولین هفته حضورش روی پرده سینماها که همزمان با کریسمس بوده، فروش جهانی ۱۲۰٫۱ میلیون دلار را از آن خودش کرده است.

فیلم Wonka

فیلم Wonka که هفته گذشته صدر جدول باکس آفیس را در دست داشته بود، این هفته به فروش ۳۰ میلیون دلاری در داخل آمریکا بسنده کرد و فروش داخلی کلی‌اش را به رقم ۸۷٫۵ میلیون دلار افزایش داد و در جایگاه دوم جدول باکس آفیس این هفته قرار گرفت.

فیلم «وانکا» که همانند فیلم «آکوامن و آخرین پادشاهی» محصولی از کمپانی برادران وارنر است، در دومین هفته اکران جهانی‌اش توانست در گیشه‌های بین‌المللی مبلغ ۳۳٫۲ میلیون دلار را از آن خودش کند و فروش بین‌المللی کلی‌اش را به رقم ۱۷۱٫۳ میلیون دلار برساند. با احتساب فروش داخلی و بین‌المللی، این فیلم پس از دو هفته اکران به فروش جهانی ۲۵۸٫۸ میلیون دلار دست پیدا کرده است.

انیمیشن Migration

انیمیشن «مهاجرت» یکی دیگر از آثار تازه اکران شده این هفته به شمار می‌رود که محصولی از کمپانی یونیورسال و ایلومینیشن است که در اولین هفته اکرانش به فروش ۱۸ میلیون دلاری در داخل آمریکا دست پیدا کرده و در جایگاه سوم جدول باکس آفیس این هفته قرار گرفته است.

این انیمیشن سینمایی تازه در گیشه‌های بین‌المللی توانست فروش ۷٫۹ میلیون دلاری را از آن خودش کند و با احتساب فروش داخلی و بین‌المللی می‌توان گفت که این اثر سینمایی در هفته آغازین اکرانش توانسته مبلغ ۲۵٫۹ میلیون دلار را از گیشه‌های جهانی کسب کند.

فیلم Anyone But You محصول کمپانی سونی و با بازی سیدنی سوئینی از جمله دیگر فیلم‌های تازه اکران شده این هفته منتهی به آخر سال ۲۰۲۳ است که در جایگاه چهارم جدول باکس آفیس هفته قرار دارد. این فیلم در این هفته به فروش ۹ میلیون دلاری در داخل آمریکا دست پیدا کرده است.

فیلم هندی Salaar Part 1 Ceasefire نیز جایگاه پنجم جدول باکس آفیس این هفته را از آن خودش کرده و در گیشه‌های داخل آمریکا فروش ۸٫۲ میلیون دلاری را در هفته ابتدایی اکرانش به ثبت رسانده است.

فیلم Iron Claw

فیلم «پنجه آهنین» نیز از جمله فیلم‌های تازه اکران شده انتهای سال ۲۰۲۳ میلادی به شمار می‌رود که به فروش ۷٫۸ میلیون دلاری در داخل آمریکا دست پیدا کرده و در جایگاه ششم جدول باکس آفیس ایستاده است. در این اثر سینمایی و بیوگرافی، زک افران نقش شخصیت اصلی را بازی می‌کند.

جایگاه دهم جدول باکس آفیس این هفته را نیز فیلم هندی دیگری به نام Dunki به خودش اختصاص داده است که به فروش ۴ میلیون دلاری در داخل آمریکا دست پیدا کرده است. در ادامه می‌توانید جدول کامل باکس آفیس این هفته را مشاهده کنید.

جدول باکس آفیس هفته

نام فیلم فروش آخرهفته (میلیون دلار) ۱ Aquaman and the Lost Kingdom ۴۰ ۲ Wonka ۳۰ ۳ Migration ۱۸ ۴ Anyone But You ۹ ۵ Salaar Part 1 Ceasefire ۸٫۲ ۶ Iron Claw ۷٫۸ ۷ Hunger Games: Songbirds & Snakes ۵٫۴ ۸ Boy and the Heron ۴٫۱ ۹ Godzilla Minus One ۴ ۱۰ Dunki ۴ فروش فیلم‌ها مربوط به آمریکا است.

منبع: deadline