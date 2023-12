یکی از مسائل بحث برانگیز Venom 3 مربوط به حضور سمبیوت‌های جدیدی می‌باشد که باید در برابر ونوم تام هاردی قرار گرفته و ۳ گانه او را تکمیل نمایند.

مجموعه فیلم‌های Venom (ونوم) با نقش آفرینی تام هاردی در سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۲۱ به اکران درآمده و علی‌رغم مجموع فروش بیش از ۱ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار اما به عنوان یکی از فرنچازهای بسیار کلیشه‌ای و ناامید کننده ژانر ابرقهرمانی به شمار می‌رود که عملاً هیچ سنخیتی با کمیک‌های خود نداشته و کمپانی سونی پیکچرز تنها با سوءاستفاده از محبوبیت نام ونوم و بازیگری همچون تام هاردی موفق شده تا سود مالی هنگفتی را از آن خود نماید.

ناامید کنندگی این مجموعه در قبال فیلم Venom: Let There Be Carnage نمود بیشتری پیدا می‌کند؛ زیرا به شکل دردناکی شاهد بر باد رفتن پتانسیل کارنیجی بودیم که حضورش بر پرده سینما می‌توانست به حمام خونینی به یاد ماندنی تبدیل شود. در هر حال با ادامه یافتن پروسه تولید فیلم Venom 3 به عنوان پایان‌دهنده ۳ گانه ونوم تام هاردی این سوال مطرح می‌شود که چه سیمبیوت‌های جدیدی وارد داستان خواهند شد.

سوالی که ما در مقاله امروز به سراغ آن رفته و ۱۰ سیمبیوتی را برای شما معرفی کرده‌ایم که از شانس حضور در فیلم Venom 3 برخوردار هستند.

Zzzxx

سیمبیوت Zzzxx با آن نام عجیبش نخستین‌بار در جریان وقایع کمیک X-Men: Kingbreaker #2 به مخاطبین معرفی شده است.

یکی از ابهام‌برانگیزترین گونه‌ سیمبیوت‌ها که نخستین‌بار توسط امپراتوری شیار یافته و مورد تحقیق قرار گرفت تا در نهایت با کاساندرا نوآ ترکیب شده و جنایت‌های دیوانه‌واری را رقم زده است. Zzzxx که از قدرت ویژه استتار، پنهان‌کاری، چسبندگی و افزایش توانایی‌های فیزیکی بهره می‌برد، برخلاف باقی هم‌تایان خود که از آدرنالین میزبان خود تغذیه می‌کنند، یک راست به سراغ مغز آن‌ها رفته که می‌تواند تاثیرات ویرانگری برای میزبان داشته باشد. با توجه به این که امپراتوری‌ شیار تاکنون در دنیای عنکبوتی سونی معرفی نشده بعید به نظر می‌رسد که Zzzxx شانس بالایی برای حضور در Venom 3 داشته باشد.

اسکریم

به لطف بازی ویدیویی تحسین شده Marvel’s Spider-Man 2 شاهد حضور اسکریم جذابی در روند داستانی بوده‌ایم. شخصیتی که برای نخستین‌بار در جریان وقایع کمیک Venom: Lethal Protector #4 به مخاطبین معرفی شده است.

از نظر فنی اسکریم را می‌توان به عنوان یکی از ۵ فرزند ونوم (در کنار لشر، آگونی، رایت و فیج) به حساب آورد که توسط سازمان بنیاد زندگی به زور برای انجام تحقیقات از بدن او جدا شده‌اند. موجودی که ارتباط عمیقی با کارنیج و نال داشته و با توجه به این که در فیلم‌های ونوم به رایت، آگونی و فیج اشاره گشته، اسکریم می‌تواند گزینه مناسبی برای Venom 3 در نظر گرفته شود. مخصوصاً اگر شاهد اقتباسی از کمیک Lethal Protector باشیم که خنثی نمودن تهدیدات اسکریم منجر به رویارویی ونوم و ادی براک شده و در نهایت نیز سیمبیوت جدیدی تحت عنوان “سکوت” از این رویداد متولد می‌شود که خوانندگانش را در بهت و حیرت فرو برده است.

اسلیپر

در دنیای کمیک تحقیقات مختلفی بر روی ونوم صورت گرفته که موجودات گوناگونی را از او تولید کرده است. یکی از آن‌ها در جریان وقایع Venom #165 در برابر مخاطبین به تصویر کشیده شده است.

اسلیپر هفتمین استخراج از بدن ونوم محسوب می‌شود که اساساً به عنوان محافظی در برابر باقی سیمبیوت‌ها در نظر گرفته شده بود و در نهایت نیز برخلاف برنامه ریزی محققان، به آدمکشی مانند باقی سیمبیوت‌ها تبدیل شد. با این حال همکاری او با سازمان‌های زیرزمینی سبب شده تا در کنار برخورداری از توانایی‌های رایج این موجودات، به مواد شیمیایی و کنترل آن‌ها نیز مسلط باشد و در نتیجه، موجود قدرتمندی به شمار می‌رود که به تنهایی موجب مرگ بسیاری از سیمبیوت‌ها از حمله ریج بوده است. او می‌تواند حریف قابلی برای ونوم تام هاردی در فیلم Venom 3 باشد که سکانس درگیری‌های هیجان‌انگیزی را به ارمغان خواهد آورد.

اسکورن

یکی از متفاوت‌ترین گونه‌ نژاد سیمبیوت‌ها که برای نخستین‌بار در جریان وقایع Carnage #4 وارد دنیای کمیک شده، اسکورن نام دارد.

سیمبیوتی ترکب شده با فناوری‌های بسیار پیشرفته و مرگبار که از او موجودی غیرقابل توقف ساخته و به راحتی می‌تواند هر موجو زنده‌ای را از صفحه روزگار محو نماید. اسکورن به طرز عجیبی از قدرت‌های سایبری برخوردار می‌باشد که سبب گشته تا اهدافش عملاً هیچ جایی از شرارت‌های وی در امان نبوده باشند. اگر که سونی بخواهد حال و هوای Venom 3 را نسبت به فیلم‌های پیشین، متفاوت جلوه دهد، چه کسی بهتر از اسکون که روایتی سایبری را پدید آورده و حتی می‌تواند خط داستانی Let There Be Carnage را نیز سر و سامان دهد.

مانیا

فیلم و سریال ، مقالات سینما

superhero, TOM HARDY, venom, Venom 3, دنیای سینمایی مارول

منبع متن: gamefa