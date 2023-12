بسیاری از طرفداران پروپاقرص GTA 5 از خود می‌پرسند که آیا این بازی محتوای جدید تک‌نفره‌ خواهد داشت یا خیر؟ کسانی که فایل‌ها و سورس کدهای فاش شده اخیر را بررسی کرده‌اند، ردی از فایل‌های چندین DLC تک‌نفره کشف نمودند که از آن زمان تاکنون لغو شده‌اند.

در روزهایی که GTA 4 یک ورودی تازه از این سری بود، DLC تک‌نفره چیزی به شمار می‌رفت که توسعه‌دهندگان علاقه زیادی به خلق آن برای گسترش داستان بازی خود داشتند. اگرچه هنوز توسعه‌دهندگانی وجود دارند که این کار را انجام می‌دهند، اما مدل کسب‌وکار سرویس‌محور تا حد زیادی حتی در فضای محتوای داستان‌محور نیز به کار گرفته می‌شود.

GTA 4 یک موفقیت مهم و تجاری بود که در آن زمان تقریباً هیچ مشابه‌ای در صنعت ویدیو گیم نداشت. با اینکه GTA 5 از این رویکرد پیروی نکرد، اما DLCهای قسمت چهارم مانند The Ballad of Gay Tony و The Lost and the Damned، بازی را به دستاوردهای جدیدی رساندند و حسابی آن را ارتقا دادند.

بسیاری از طرفداران قدیمی این سری امیدوار بودند که DLC تک‌نفره‌ای برای توسعه GTA 5 به همین روش ارائه شود، اما چنین اتفاقی هرگز رخ نداد (لااقل تاکنون). جالب می‌شود اگر بدانید که به لطف فایل‌ها و سورس کدهای فاش شده متوجه شده‌ایم در نقطه‌ای از زمان، DLCهای متعددی برای GTA 5 و همچنین یک بازی به نام GTA Tokyo برای کنسول پلی استیشن ۲ در حال توسعه بودند که متأسفانه لغو شدند.

لو رفتن سورس کد GTA 5، فایل‌های DLC تک‌نفره بازی را فاش کرد

مقیاس این DLCهای تک‌نفره متفاوت است، اما بزرگ‌ترین‌ها واقعاً قابل توجه و عظیم هستند. با توجه به آنچه که در پرونده‌ها موجود است، حتی می‌توانستیم شاهد یک شهر کاملاً جدید در بازی باشیم و خب، خبر جدیدی برای این فرنچایز نیست، زیرا GTA 5 در یک مقطع زمانی برنامه‌ای برای بازگشت به لیبرتی سیتی (Liberty City)، محل وقوع GTA 4 و GTA Chinatown Wars، داشت.

سورس کد فاش شده از GTA 5 تأیید می‌کند لیبرتی سیتی زمانی برنامه‌ریزی شده بود که به عنوان یک گسترش‌دهنده در کنار بسته‌های مختلف دیگر (مشابه DLCهای RDR 1) به بازی اضافه شود. برخی از این بسته‌ها Prologue DLC ،Agent Trevor و LibertyV نام داشتند. SynthPotato

تعدادی از این DLCهای تک‌نفره به محتوای GTA Online تبدیل شدند که به دلایل مختلفی منطقی است. با توجه به اینکه GTA Online محیطی است که دائماً در حال تکامل بوده و می‌توانند پرداخت‌های درون‌برنامه‌ای را در آن قرار دهند، منطقی به نظر می‌رسد که راکستار گیمز (Rockstar Games) به‌روزرسانی‌های رایگان را به جای DLC‌هایی که نیاز به پرداخت یک‌باره دارند، منتشر کند. علاوه بر این، انتشار چنین بسته‌هایی باعث می‌شود که بازیکنان تمام این محتوا را به صورت چندنفره و با حضور یکدیگر تجربه نمایند.

با این حال، موضوعات فوق‌الذکر باعث نمی‌شوند که طرفداران این سری از تصمیم برای انتشار هیچ DLC تک‌نفره‌ای ناامید نگردند. راکستار گیمز سابقه‌ای طولانی در داستان‌سرایی قوی دارد و بخشی از داستان ذاتاً با محتوای چندنفره از بین می‌رود. نه تنها این، بلکه لیبرتی سیتی مکانی است که طرفداران دیرینه از دیدن دوباره آن بسیار هیجان‌زده می‌شدند.

شنیدن خبری مبنی بر اینکه راکستار گیمز ۸ بستۀالحاقی داستانی را برای GTA 5 لغو کرده، بسیار ناامیدکننده است. من می‌دانم که چرا … به جای توسعه محتوای تک‌نفره که حداقل درآمد را ایجاد می‌کرد، صرفاً به صرفه‌تر بود که منابع بیشتری را به GTA Online اختصاص دهند. GameRollGTA

علاوه بر تمام این موارد، چندین فایل قدیمی از بازی GTA Tokyo وجود دارد که نشان می‌دهند این بازی برای پلی استیشن ۲ در دست توسعه بوده اما نهایتاً لغو شده است. به اعتقاد بسیاری، دوران پلی استیشن ۲ یک عصر طلایی برای این فرنچایز بود و بازی‌های اسپین-آف GTA: Vice City و GTA: San Andreas تا همین امروز به خاطر سپرده شده‌اند. به نظر می‌رسد که GTA Tokyo نیز در این مجموعه از اسپین-آف‌ها قرار داشته، اما آن را در مراحل اولیه توسعه رد کرده‌اند.

ساخت GTA Tokyo برای کنسول پلی استیشن ۲ واقعی بود، اما راکستار گیمز آن را کنسل کرد! lmk_nathan42915

با توجه به اینکه خیلی از دوران پلی استیشن ۲ فاصله داریم، به احتمال زیاد بازی GTA Tokyo هرگز نور روز را نخواهد دید.

نظر شما در این باره چیست؟ لطفاً در بخش نظرات به ما اطلاع دهید.